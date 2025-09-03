Al termine della partita contro Alexander Bublik, negli ottavi di finale degli Us Open, Jannik Sinner si avvicinato ai tifosi poco prima di lasciare il campo. Uno di loro, però, ha allungato le mani tentando di rubare qualcosa dalla borsa del numero 1 al mondo. Il tifoso, infatti, approfittando di un attimo di distrazione di Sinner, ha provato ad aprire la zip del suo borsone, forse per accaparrarsi un souvenir come un asciugamano o un capo d’abbigliamento.

L’intervento della sicurezza e la reazione di Sinner

In un video, già virale sul web, si vede l’intervento di un uomo della sicurezza che ha evitato il furto. L’uomo, infatti, ha allontanato rapidamente il tifoso, mentre Sinner, una volta intuita la situazione, si è rivolto verso il tifoso lanciandogli un’occhiata glaciale, per poi dileguarsi rapidamente. Il tifoso si è poi scusato platealmente a mani giunte, quando però Sinner se ne stava già andando.

Nei giorni scorsi, invece, si era molto parlato del plateale furto da parte di un milionario polacco. L’uomo aveva sottratto un cappellino dalle mani di un bambino che lo aveva appena ricevuto in dono dal tennista Kamil Majchrzak. Il tennista, venuto a conoscenza dello spiacevole episodio, ha rintracciato il bambino per consegnarli un nuovo regalo.