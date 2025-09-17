Lo scorso 15 settembre, Donald Trump, tramite un video pubblicato su Truth, ha annunciato che le forze armate statunitensi hanno distrutto una seconda imbarcazione che secondo il presidente era utilizzata dai narcoterroristi venezuelani per trasportare droga verso gli Stati Uniti. L’amministrazione ha giustificato l’azione militare come diretta conseguenza di un’escalation necessaria per arginare il flusso di droga negli Stati Uniti. Alcuni senatori, democratici e altri repubblicani, hanno però espresso insoddisfazione per la logica dell’amministrazione, mettendo in dubbio la legalità dell’azione.

Il secondo attacco in due settimane

“L’operazione ha avuto luogo mentre gli individui si trovavano in acque internazionali trasportando narcotici illegali diretti verso gli Stati Uniti”, ha scritto Trump mostrando anche nel video il momento in cui una nave venezuelana viene colpita al largo dei Caraibi. Il presidente ha parlato di 3 persone uccise, mentre nel primo attacco, quello del 3 settembre scorso, aveva riferito che 11 persone erano state uccise su un’altra imbarcazione presumibilmente utilizzata dai trafficanti. Quell’episodio aveva sollevato diverse preoccupazioni sul fatto che Washington avesse violato il diritto internazionale.

“Dopo l’attacco sparsi in mare c’erano grandi pacchi contenenti cocaina e fentanyl”, ha dichiarato Trump riferendosi alle “prove” che hanno dato seguito all’attacco Usa. In risposta all’attacco, il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, si è scagliato contro l’amministrazione Trump, accusandola di utilizzare il traffico di droga come pretesto per un’operazione militare il cui intento è quello di “intimidire e cercare un cambio di regime” in Venezuela. “Questa operazione manca di qualsiasi proporzionalità strategica e costituisce una provocazione diretta attraverso l’uso illegale di mezzi militari eccessivi”, ha dichiarato infine Jorge Arreaza, ministro degli Esteri venezuelano.