Nel centro di Albuquerque, in New Mexico, è crollata la parete del Lindy’s Diner, uno dei locali storici presenti sulla Route 66. A causa di diversi problemi strutturali, nei giorni scorsi il Comune aveva dichiarato inagibile l’intero edificio. Nel crollo, ripreso in diretta da una telecamera di videosorveglianza, non sono stati segnalati feriti. Il cedimento, come si vede nel video diffuso sul web, ha provocato una nuvola di polvere che si è riversata sul marciapiede.