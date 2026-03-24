Nella giornata di ieri, 23 marzo, si è verificata una forte esplosione nella raffineria di petrolio della Valero Energy Corporation di Port Arthur, a circa 145 chilometri a est di Houston, in Texas. L’esplosione ha poi sprigionato alte colonne di fumo nell’aria, costringendo i residenti nelle vicinanze a barricarsi in casa. “C’è stata un’esplosione, ma stiamo bene. Stanno cercando di spegnere l’incendio il più rapidamente possibile”, ha dichiarato la sindaca Charlotte M. Moses, sottolineando anche che l’esplosione non ha provocato feriti. Secondo il sito di Valero, l’impianto, che raffina petrolio greggio pesante e acido in benzina, gasolio e carburante per aerei, impiega circa 770 persone e ha una capacità di lavorazione di circa 435.000 barili di petrolio al giorno.