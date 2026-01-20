Nei pressi di Willow River, nella contea di Pine, in Minnesota (Stati Uniti), si è verificata una violenta esplosione in un gasdotto. L’improvviso incidente ha costretto le autorità locali a evacuare immediatamente i residenti per motivi di sicurezza, mentre la Minnesota Energy Resources ha affermato che gli abitanti della zona potrebbero rimanere senza gas per giorni. Nell’incidente, ripreso in un video che sta facendo il giro del web , non si sono registrati feriti e le cause che hanno scatenato l’esplosione sono ancora da chiarire, stando a quanto dichiarato dalle autorità locali.