Per la prima volta nella storia della Casa Bianca un rider si è presentato alla porta dello Studio Ovale consegnando il pranzo, ordinato da McDonald’s, direttamente al presidente Trump. Il tycoon ha ricevuto il suo ordine per promuovere la legge “no tax on tips” (niente tasse sulle mance). Trump ha poi chiesto al rider, Sharon Simmons, si restare per rispondere alle domande dei giornalisti: “Lei è davvero gentile. Le andrebbe di fare una piccola conferenza stampa con me? Questa non è gente molto simpatica!”, ha detto il tycoon alla donna che è sembrata un po’ in difficoltà. “Farò qualsiasi cosa lei mi chieda”, ha risposto lei, rimanendo accanto a Trump per tutta la durata dello scambio con i media.