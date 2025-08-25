Da diversi giorni, la California e l’Oregon, negli Stati Uniti, sono alle prese con dei grandi incendi boschivi alimentati dal clima caldo e secco. Centinaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, mentre i vigili del fuoco al lavoro stanno cercando di arginare le fiamme.

In fumo 8mila ettari di terreno

L’incendio, noto come Flat Fire, è divampato a circa 3,2 km a nord-est della città di Sisters, in Oregon. È attivo da giovedì scorso e ha mandato in fumo oltre 8.498 ettari di terreno, secondo quanto riportato dalle autorità locali.

Gli incendi si sono estesi su una superficie di 26 km quadrati. Circa 190 persone sono state evacuate, mentre altre 360 sono state allertate per il pericolo che l’incendio possa raggiungere circa 500 edifici nei pressi di Aetna Springs e Pope Valley. Le autorità hanno confermato che l’incendio ha distrutto diverse abitazioni.