La dashcam di un auto a noleggio ha ripreso il momento in cui una donna, che stava mandando messaggi mentre era alla guida, ha avuto un incidente dopo aver perso il controllo del veicolo. Nel video, infatti, la si vede utilizzare lo smartphone con entrambe le mani. Senza alcun controllo sull’auto, la donna pare non accorgersi in tempo della situazione, mentre l’auto si schianta contro un cartello stradale. Dopo essersi resa conto del pericolo, ha tentato disperatamente di riprendere il controllo, ma ormai era troppo tardi.

La dashcam della verità

Immediatamente dopo l’incidente, la donna si è portata le mani al volto lasciandosi andare alla rabbia e al pianto. Tutto è iniziato la mattina del 25 agosto, quando Jose Arevalo, 18 anni, aveva noleggiato alla donna la sua Nissan Leaf del 2013 tramite l’app di car sharing Turo. Poche ore prima della riconsegna delle chiavi, il 18enne ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio dalla donna in cui affermava di essere stata spinta fuori strada da un’altra auto. Dopo aver visionato i filmati della dashcam, Arevalo ha scoperto la verità. “Sono rimasto scioccato quando ho visto i video della dashcam”, ha dichiarato il ragazzo. “Ho creduto a quello che mi aveva scritto e ho pensato che qualcuno l’avesse davvero fatta finire fuori strada. Poi l’ho vista mandare messaggi in modo così sfacciato, quindi ho capito che ha mentito spudoratamente”.

Stando a quanto raccontato dal ragazzo, la donna gli aveva inviato un messaggio in cui diceva di aver sporto denuncia presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Snohomish. Il 18enne, però, ha affermato che la donna aveva naturalmente scelto di non menzionare il fatto che poco prima dell’incidente aveva entrambe le mani sullo smartphone.