A bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha mostrato ai giornalisti il progetto e il rendering della sala da ballo situata nella nuova ala est della Casa Bianca. Trump ha poi dichiarato che il progetto, da valore di 400 milioni di dollari, “è in anticipo sui tempi e al di sotto del budget”. Il presidente ha poi svelato che la nuova sala da ballo includerà anche un bunker militare: “L’esercito sta costruendo un enorme complesso sotto la sala da ballo. L’edificio avrà vetri antiproiettile e tetti e soffitti a prova di drone”. I funzionari della Casa Bianca hanno infine precisato che la costruzione in superficie non inizierà prima di aprile.