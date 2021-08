Val Kilmer racconta il cancro alla gola nel documentario Val di Amazon Prime VIDEO trailer

Val Kilmer racconta il cancro alla gola con cui convive da sei anni. Lo fa nel documentario Val, realizzato da Amazon Prime e mostrato in anteprima a Cannes.

Val Kilmer e il cancro alla gola

L’attore, che ha recitato in film cult come Top Gun e The Doors (in cui ha interpretato Jim Morrison), ha raccontato il suo cancro alla gola: “Non posso parlare senza tappare questo buco che ho in gola. Ovviamente suono molto peggio di come mi senta io nella mia testa. Devi scegliere se respirare o mangiare”.

Cosa hanno detto i registi del documentario Val

Raccontano i registi del documentario: “Ci siamo avvicinati a lui tre anni fa. Avevo lavorato con lui al suo progetto Cinema Twain… Non ha la vanità che ti aspetteresti da qualcuno della sua fama e celebrità. Non c’è mai stato quel tipo di artificio o protezione che le persone che sono veramente famose devono mettersi intorno. È umiliante starci insieme. È una persona così eclettica, c’è la giocosità infantile, ma allo stesso tempo c’è poi anche la profonda saggezza di qualcuno che ha seguito un percorso spirituale per tutta la vita. Ha molti opposti che lo rendono incredibilmente interessante, ed è un po’ il motivo per cui il nostro film è così appassionante”.