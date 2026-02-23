In Valle d’Aosta uno scialpinista è morto dopo essere stato travolto da una valanga. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 22 febbraio, sulle pendici della Becca di Nana, in Val d’Ayas. Le operazioni di ricerca sarebbero state avviate intorno alle 14:00 in seguito alla segnalazione fatta dalla moglie, preoccupata dal mancato ritorno a valle dell’uomo. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino valdostano e la Guardia di Finanza di Cervinia, che hanno recuperato il corpo dello scialpinista e lo hanno trasportato a valle in elicottero. Le operazioni di riconoscimentio della vittima sono affidate alla Guardia di Finanza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe intrapreso un’escursione di scialpinismo in solitaria nella mattinata di ieri. Raggiunti i 3mila metri, però, lo scialpinista sarebbe stato travolto improvvisamente da una valanga che non gli ha lasciato scampo.