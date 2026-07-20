Vannacci veste i panni di Cesare e “condanna” Conte e Schlein: il video che fa discutere
Roberto Vannacci torna al centro delle discussioni con un video pubblicato sui social in cui appare rappresentato nei panni di un imperatore romano all’interno del Colosseo. Nel filmato, condiviso dal leader di Futuro Nazionale insieme al profilo “Robertus Vannaccius”, il gesto del pollice verso viene associato a Giuseppe Conte ed Elly Schlein, con un riferimento simbolico alla loro “condanna” politica.
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Il contenuto ha rapidamente attirato l’attenzione online, alimentando nuove reazioni e commenti nel dibattito politico italiano.