Grande entusiasmo per Sal Da Vinci, ospite di Domenica In condotto da Mara Venier. Il cantante, fresco vincitore del Festival di Sanremo, è tornato sul palco per esibirsi con il brano “Per sempre sì”, conquistando il pubblico presente in sala.

Nella concitazione del momento, il cantante è scivolato sulle scale mentre risaliva dalla platea. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze e l’episodio ha strappato un sorriso allo stesso artista, rendendo la sua presenza ancora più simpatica e vicina ai fan.