Finale incredibile nel derby tra Rangers e Celtic, valido per la Scottish Cup. La sfida, uno dei classici più accesi del calcio europeo, si è conclusa con la vittoria degli ospiti per 4-2 dopo i tempi supplementari, risultato che ha permesso al Celtic di eliminare i rivali storici dalla competizione.

Il match, giocato allo Ibrox Stadium di Glasgow, è stato ricco di emozioni fino all’ultimo minuto. Tuttavia, al fischio finale la situazione è degenerata. Mentre i giocatori del Celtic festeggiavano il successo, numerosi tifosi di entrambe le squadre hanno invaso il campo scatenando una violenta rissa.

“It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football” Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic’s penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

Sugli spalti e sul terreno di gioco si sono verificati momenti di forte tensione: sono stati lanciati fumogeni e fuochi d’artificio, mentre diversi gruppi di sostenitori sono arrivati allo scontro fisico. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine e degli steward presenti allo stadio.

Gli incidenti sono avvenuti durante il primo derby dell’Old Firm dopo quasi dieci anni in cui era stata concessa una presenza significativa di tifosi ospiti. In passato, infatti, i frequenti scontri tra le due tifoserie avevano portato nel 2023 a limitare fortemente l’accesso ai sostenitori della squadra in trasferta.