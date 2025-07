Pochi giorni fa, a Foggia, varie sigle sindacali dei vigili del fuoco del comando provinciale hanno indetto uno sciopero in segno di protesta contro la carenza di organico e mezzi. Tobia Morelli, coordinatore regionale della Funzione Pubblica CGIL Vigili del Fuoco, aveva dichiarato: “Oltre alla carenza di organico, c’è anche il problema dei mezzi, che sono pochi, vecchi e necessitano di sostituzioni. In queste settimane, con l’aumento delle temperature e dei roghi, gli interventi sono triplicati”. Nella giornata di ieri, 10 luglio, si è svolta a Roma, in piazza del Campidoglio, un’altra manifestazione dei vigili del fuoco, che hanno denunciato le medesime criticità così come le nuove politiche di prevenzione.

“Il modello Giubileo ci sta massacrando”

Paolo Cergnar, rappresentante sindacale Usb del vigili del fuoco della capitale, ha guidato la manifestazione di ieri. La protesta è stata indetta dopo l’esplosione della stazione di servizio in via dei Gordiani, disastro nel quale sono rimasti feriti alcuni vigili del fuoco in servizio.

Cergnar ha poi dichiarato: “Il problema principale è l’aggravio dello straordinario, ovvero noi per garantire l’ordinario ricorriamo continuamente al trattenimento in servizio nelle 24 ore, senza l’adeguato riposo psicofisico”.