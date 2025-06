Whoopi Goldberg sarà nel cast della più longeva serie tv italiana”. Lo ha annunciato, alla presentazione dei palinsesti Rai, la direttrice della Fiction Maria Pia Ammirati, sottolineando che “anche in America guardano Un posto al sole”.

“Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico – ha detto -. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un posto al sole”. Nel corso dei palinsesti è stato mandato un video in cui l’attrice si è detta felice di essere presente nella fiction. Goldberg sarà, inoltre, presente in una conferenza stampa in cui sarà presentato l’evento.

Benigni a dicembre racconterà San Pietro

Tra le altre novità presentate nei palinsesti della Rai c’è il ritorno di Roberto Benigni che a dicembre racconterà Pietro dal cuore del Vaticano. “Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo”, ha annunciato l’Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. “Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio”, ha aggiunto Rossi, spiegando che sarà “interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico”.