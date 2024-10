Un video mostra gli ultimi momenti di vita a Gaza di Yahya Sinwar, il leader di Hamas che pianificò e realizzò gli attacchi del 7 ottobre. Dopo un conflitto a fuoco con i soldati israeliani due miliziani di Hamas entrano in una palazzina a Rafah, nel sud della Striscia, Sinwar in un’altra. Il leader è solo nell’edificio e sale al secondo piano. I soldati israeliani continuano a sparare e lanciano granate. Poi inviano un drone per verificare se all’interno ci sono altri miliziani.

Gli ultimi momenti di vita di Yahya Sinwar

Il drone riprende una figura con la mano destra ferita, probabilmente amputata. L’uomo ha il volto coperto con una kefiah. Si tratta di Sinwar: il leader di Hamas resta seduto con in mano un bastone. Si accorge del drone e lancia il bastone con l’intento di colpirlo. Gli sparano. Al mattino seguente, dopo aver bonificato la palazzina, i soldati sono entrati e hanno identificato il capo di Hamas. Il calco dei denti e l’esame del dna confermeranno che il corpo che hanno davanti è quello di Yahya Sinwar.