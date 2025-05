Israele sta colpendo la popolazione di Gaza senza alcuna distinzione. E tra le vittime dell’operazione “Carri di Gedeone” ci sono anche tantissimi bambini. Sabato sono morti nove dei dieci figli della pediatra di Khan Younis, Alaa al-Najjar. Ieri notte altri venti minori sono stati uccisi dalle bombe israeliane sganciate su una scuola. Tra queste vittime c’è anche Yaqeen Hammad, la bambina di undici anni che riusciva a portare un po’ di allegria fra i bambini, “in modo che dimenticassero la guerra per un po’.”

Yaqeen era infatti una giovanissima influencer che usava Instagram per provare a far sorridere i bambini come lei di Gaza. La giovane, dopo venti mesi di bombe e quasi tre di assedio totale, cercava attraverso un gioco, un ballo, qualche oggetto immaginato, di strappare dall’angoscia e dall’orrore i bambini.

Fuori e dentro Gaza, i suoi video Instagram girati fra le macerie della Striscia erano diventate virali. Ora però, la bimba che con il sorriso sfidava le bombe è diventata l’ennesima vittima dell’offensiva israeliana.