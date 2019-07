HARARE – Un gruppo di turisti in safari al Parco Nazionale Hwange, nello Zimbabwe, ha assistito al tentativo di una leonessa di uccidere un giovane elefante.

Il filmato mostra il grande felino aggrappato alla sua preda. La leonessa conficca gli artigli nella pelle dell’elefante, gli morde la testa e tenta di buttarlo a terra per ucciderlo. I turisti che si trovavano a pochi metri dalla scena, a bordo di una jeep decappottabile, tra lo stupore generale, hanno ripreso il tutto. Il tentativo della leonessa però non va a buon fine. L’elefante riesce a liberarsi e il grande felino è costretto a rinunciare al pasto e correre in ritirata.

Leonesse attaccano cucciolo di elefante, bufali lo salvano

Qualche mese fa invece, al Kruger Park in Sudafrica, una turista era riuscita a filmare l’attacco di un gruppo di leonesse nei confronti di un cucciolo di elefante. In quell’occasione in difesa del piccolo elefantino era intervenuto un gruppo di bufali allertati dai gemiti del cucciolo e, nel tentativo di proteggere i loro cuccioli, non hanno esitato ad attaccare le leonesse. L’elefantino, probabilmente abbandonato dalla madre o smarrito dal suo branco, ha scampato per poco a una morte certa, grazie al coraggio dei bufali. (fonte YOUTUBE)