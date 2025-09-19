“Governo e maggioranza si stanno concentrando sulla volontà di “venire incontro al ceto medio, sempre compatibilmente con le risorse. Ci si vuole muovere soprattutto nella fascia da 28.000 a 50.000 euro e quindi portare aliquota dal 35% al 33% ed eventualmente allargarci a 60.000 euro”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, partecipando a Telefisco sul sito del Sole24Ore. La platea interessata sarebbe di 13,6 milioni di contribuenti.

Quanto vale il taglio Irpef in euro?

Sì, ma in soldoni, è il caso di dire, quanto varrebbe in euro un taglio di due punti percentuali dell’aliquota Irpef nello scaglione compreso fra 28 e 50mila euro?

Ovvio che il risparmio dipende da quanto il lordo dal posizionamento all’inerno di questo spettri fiscale: più vicini alla soglia minima, diciamo 30mila euro, meno si percepisce la decurtazione fiscale, più vicini alla soglia massima, diciamo a partire da 40mila euro, più significativo è il vantaggio min temini di recupero netto.

Nel primo caso – citiamo le analisi di Altroconsumo – cioè 30mila euro lordi, modesto beneficio fiscale è simbolico perché si traduce in appena 40 euro l’anno (3,30 euro al mese). Nel secondo caso, intorno a 40mila euro lordi il taglio Irpef vale 240 euro all’anno (20 euro al mese).

A 50mila il discorso comincia a essere più corposo: parliamo di 440 euro l’anno. Ma è se davvero si arrivasse a 60mila euro che la faccenda diventerebbe più seria, dal momento che ora l’aliquota applicata arriva al 43% almeno sulla quota eccedente i 50mila euro: il taglio Irpef in questo caso varrebbe 120 euro al mese, e cioè 1440 euro l’anno.