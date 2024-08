Amore, oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto, chi è fortunato e chi soffrirà un po’: attenti alle corna.

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Mantieni la tua relazione amorosa semplice e lineare, dice l’oroscopo. Non lasciare che i tremori vadano fuori controllo. Prendi decisioni consultandoti con l’amante e questo può avere risultati positivi. I single vedranno una nuova persona entrare nelle loro vite nel corso della settimana. Questo è anche un buon momento per esprimere i tuoi sentimenti a una cotta. Non esitare a fare una proposta e la risposta sarà per lo più positiva. Alcune relazioni coniugali avranno tremori a causa delle interferenze di una terza persona.

Oroscopo Toro: donne, attente agli ex

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Fai attenzione quando fai affermazioni perché il tuo amante potrebbe fraintendere alcuni commenti o interpretarli male, portando a turbolenze. Il tuo amante sarà affettuoso ma potrebbe non essere espressivo e questo potrebbe deluderti. Alcune relazioni amorose si trasformeranno in matrimonio con il consenso dei genitori. I nativi single del Toro incontreranno qualcuno di speciale nella seconda parte della settimana. Le donne sposate devono mantenere le distanze dall’ex amante perché questo può portare a tremori questa settimana.

Gemelli – (dal 21 maggio al 20 giugno)

Aspettati piccoli problemi nella vita amorosa questa settimana e alcuni potrebbero persino peggiorare. Tuttavia, è tua responsabilità spegnere l’incendio prima che divampi. Una precedente relazione può essere un argomento di disaccordo e devi risolvere la questione diplomaticamente. Trascorri più tempo con l’amante e potresti anche presentare l’amante alla famiglia questa settimana. Fai attenzione quando hai discussioni perché le tue parole potrebbero essere male interpretate dai partner.

Cancro – (dal 21 giugno al 22 luglio)

La tua vita amorosa sarà produttiva questa settimana. Siediti con il tuo partner per esprimere i tuoi sentimenti e condividere le tue emozioni. Non lasciare che il partner si lamenti della mancanza di affetto. I single potrebbero incontrare l’interesse amoroso e le proposte potrebbero essere accettate. Alcuni nativi che sono sull’orlo di una rottura potrebbero risolvere la crisi per rafforzare la relazione. Porta il tuo partner in vacanza o fai regali a sorpresa. Le donne sposate hanno maggiori possibilità di concepire e potresti pianificare di allargare la famiglia.

Leone – (dal 23 luglio al 22 agosto)

Divertiti molto in termini di amore. Mantieni il tuo amante di buon umore e assicurati che la tua settimana sia piena di divertimento e romanticismo. Pianifica una vacanza romantica. Potresti aspettarti piccoli malintesi, ma è bene risolverli prima che le cose sfuggano al controllo. Sii creativo nel romanticismo e trascorri anche più tempo insieme. Alcune relazioni matrimoniali vedranno turbolenze e i genitori dovranno intervenire.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Questa settimana vivrai alcuni momenti luminosi d’amore. La seconda parte della settimana vedrà colpi di scena positivi nella vita amorosa. Fai attenzione quando trascorri del tempo con il tuo partner perché ci saranno dei disaccordi. Assicurati di non perdere la calma e presenta il partner alla famiglia. La seconda parte della settimana è buona per chiedere alla tua cotta di sposarti. Le Vergini sposate non dovrebbero farsi coinvolgere in una storia d’amore in ufficio.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Fai attenzione quando hai discussioni accese perché questo può portare a turbolenze. Non perdere la calma e non insultare l’amante perché questo può persino portare a una rottura. Le Bilance sposate non devono tornare a una precedente relazione amorosa perché questo può avere un impatto serio sulla vita coniugale. Sarai attratto da qualcuno al college, sul posto di lavoro, nel quartiere o a una festa o un evento ufficiale. La relazione crescerà gradualmente.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Scegli la prima parte della giornata per esprimere le tue emozioni all’amante. Trascorrete più tempo insieme, ma non scavare nel passato che potrebbe turbare il tuo amante. Potresti anche risolvere vecchi problemi con l’ex amante, il che segnerà la ripresa di una vecchia relazione amorosa. Ma le donne sposate dovrebbero stare attente a non danneggiare la vita coniugale. Nel caso in cui aspiri a portare la relazione al livello successivo, otterrai l’approvazione dei tuoi genitori.

Sagittario – (dal 22 novembre al 21 dicembre)

Aspettatevi piccoli attriti questa settimana. Alcune relazioni potrebbero non funzionare e dovrete impegnarvi per sistemare le cose. Mantenete le distanze dalle precedenti relazioni amorose poiché possono causare scompiglio nella relazione amorosa attuale. Alcune relazioni amorose che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana.

Capricorno – (dal 22 dicembre al 19 gennaio

Potresti avere divergenze di opinione, ma non andranno fuori controllo. Oroscopo avverte. Prendi una posizione matura su questioni cruciali e riversa anche affetto sul partner. Stai sempre lontano dagli scontri di ego, specialmente con qualcuno che hai incontrato di recente. Alcune relazioni a lungo termine potrebbero finire in una rottura questa settimana. Le donne sposate dovrebbero limitare l’interferenza dei parenti nella vita coniugale per rimanere felici con il marito. I Capricorno sposati dovrebbero anche stare attenti a non indulgere in relazioni extraconiugali.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Ecco qualcosa che ti eccita. Questa settimana è luminosa in termini di romanticismo e questo assicura che la tua vita romantica sarà eccezionale. Una persona speciale potrebbe entrare nella tua vita e portare colore e gioia. Mantieni la tua vita amorosa libera dall’ego e assicurati che il partner sia di spirito positivo. Gli Acquario sposati devono stare lontani dalle relazioni d’ufficio questa settimana. È anche saggio mantenere una distanza di sicurezza dal sesso opposto sul posto di lavoro poiché questa settimana potrebbero sorgere controversie indesiderate.

Pesci – (dal 19 febbraio al 20 marzo)

Mantieni la storia d’amore libera da tremori. Alcune fortunate donne Pesci incontreranno di nuovo l’ex fiamma e tutti i problemi passati saranno risolti prima della fine della settimana. Questo potrebbe aprire la strada alla ripresa della vecchia relazione. Tuttavia, le persone sposate devono evitare qualsiasi cosa che abbia un impatto sulla loro vita coniugale.