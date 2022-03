Angela Baraldi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, Instagram. Cantante e attrice, lanciata da Lucio Dalla, si è ritagliata uno spicchio di fama come cantante dei Csi (al posto di Giovanni Lindo Ferretti) e poi anche per aver recitato in Quo Vadis, Baby? di Salvatores. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nata, età, altezza, la biografia di Angela Baraldi

Angela Baraldi è nata a Bologna il 12 giugno 1964. Allo stato attuale ha dunque 57 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. E’ alta 165 centimetri, mentre non sono disponibili informazioni sul suo peso.

Le prime esperienze musicali risalgono agli inizi degli anni ottanta nei circuiti underground bolognesi.

Nel 1982 canta con i bolognesi Hi-Fi Bros nel brano Punto amaro mentre l’anno successivo è la voce femminile per quello che sarà l’ultimo singolo della band The Stupid Set (anche loro bolognesi e nati da una costola dei più celebri Gaznevada) intitolato Don’t Be Cold (In The Summer Of Love).

Negli anni successivi collabora come corista con Gianni Morandi, Lucio Dalla, Samuele Bersani, Luca Carboni, Stadio e Ron con il quale duetta nel 1985 nel brano Caterina.

Nel 1985 partecipa in veste di protagonista ai videoclip del celebre brano Chiedi chi erano i Beatles cantato dagli Stadio e diretto da Ambrogio Lo Giudice mentre con Lucio Dalla continua la collaborazione nel 1986 partecipando al tour americano Dallamericaruso, oltre a essere ritratta in foto nell’album Bugie e a una breve apparizione nel video del brano Luk tratto dal medesimo album.

Come corista affianca Gianni Morandi e Dalla nel tour DallaMorandi del 1988.

Marito, figli, Instagram, la vita privata di Angela Baraldi

Della vita privata di Angela Baraldi non sappiamo praticamente nulla. Non sappiamo se abbia un marito o un compagno, se nella sua vita ci siano figli. Ha però un account ufficiale su Instagram, sul quale posta quasi esclusivamente immagini relative al suo lavoro. Per conoscere meglio la sua carriera meglio affidarsi a Wikipedia.