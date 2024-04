Nelle paludi della Mesopotamia è in corso una lotta per la sopravvivenza di un ambiente che negli ultimi 50 anni l’uomo ha fatto di tutto per distruggere.

Qui, secondo studiosi della Bibbia ospitavano il Giardino dell’Eden.

Qui ebbe inizio la civiltà occidentale, circa 6.000 anni fa, grazie a uno dei tanti cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico in corso porta la pioggia nel deserto d’Arabia.

Secoli fa, il territorio era attraversato da fiumi in piena e i residenti cercavano di proteggersi dalle inondazioni costruendo dighe. Un eccesso di acqua e un terreno fertile produssero raccolti abbondanti e portarono la regione mesopotamica a produrre una delle prime civiltà avanzate della storia umana.

Ben 3.300 anni prima di Cristo, i Sumeri svilupparono la scrittura cuneiforme, inventarono la ruota, stabilirono leggi e insegnarono matematica e astronomia.

Ora ospita più di 60 specie di pesci e 160 tipi diversi di uccelli. Ma questa zona umida potrebbe presto prosciugarsi. Interessi potenti, disaccordi internazionali sull’acqua e una corruzione diffusa rappresentano una grande minaccia per la regione, così come il riscaldamento globale.

Due giornaliste di der Spiegel, Monika Bolliger e Susanne Götze, con l’aiuto di un giornalista locale, Sangar Khaleel, hanno prodotto un lunghissimo reportage pubblicato dal settimanale tedesco Der Spiegel.

Jassim Al-Asadi, scrivono, sta combattendo per la sopravvivenza di questo paradiso: è stato rapito e torturato per 14 giorni, appeso in mezzo a una stanza e picchiato anche con scosse elettriche. Quello di Asadi è tutt’altro che un caso isolato. Secondo quanto riferito, numerosi attivisti ambientali in Iraq sono stati sottoposti allo stesso trattamento. La maggior parte di questi gruppi di milizie nella regione hanno stretti legami con l’Iran. Combattono per gli interessi di Teheran e sono noti in Iraq per aver messo a tacere gli attivisti.

Ma non è solo l’Iran a tagliare i flussi d’acqua verso l’Iraq. Anche la Turchia sta facendo la sua parte, con oltre 20 progetti di dighe sui fiumi Tigri ed Eufrate. Milioni di agricoltori dipendono dai due fiumi, così come la sopravvivenza delle paludi mesopotamiche.

MESOPOTAMIA MINACCIATA DALLE DIGHE

“Le dighe sono il primo problema”, dice Asadi. “La seconda è la crisi climatica. E la terza: la cattiva gestione. I contadini utilizzano ancora antiche tecniche di irrigazione, con le quali inondano i loro campi.

Ora, la culla della civiltà di un tempo viene distrutta dalla civiltà odierna. L’Iraq è uno dei cinque paesi al mondo più gravemente colpiti dal riscaldamento globale. In estate le persone soffrono temperature fino a 50 gradi Celsius.

Saddam Hussein tentò di prosciugare le paludi E non è passato molto tempo da quando ampie aree delle paludi furono intenzionalmente prosciugate per volere dell’allora dittatore Saddam Hussein. Dopo che i ribelli si nascosero nelle zone umide, fece costruire dighe e scavare canali, interrompendo la fornitura d’acqua alle paludi.

Poi, nel 2003, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush ordinò l’invasione dell’Iraq per sbarazzarsi di Saddam. Gli occupanti americani distrussero lo Stato e gettarono il paese nel caos, il che portò ad una sanguinosa guerra civile, le cui conseguenze si avvertono ancora oggi. Milizie e jihadisti si sparsero in tutto il territorio.

Asadi e altri approfittarono del caos. “Abbiamo portato una scavatrice a Chibayish e abbiamo scavato il primo varco attraverso una diga che impediva all’acqua di fluire nelle paludi.” Quando i primi corsi d’acqua gorgogliarono attraverso la diga, tutti applaudirono. Successivamente, Asadi iniziò una campagna per la creazione di un’agenzia statale focalizzata sul rilancio delle paludi. Lentamente la vita tornò nelle paludi, con il ritorno dei pesci, dei canneti e dei martin pescatori. Anche i residenti umani della regione tornarono, costruendo capanne, piantando riso e preparando il kaymak con il latte del bufalo indiano.

NEGOZIATI FRA IRAQ, TURCHIA E IRAN

Amedi dice che sono in corso negoziati con Turchia e Iran e che esiste una strategia idrica a lungo termine. Tra un paio d’anni il problema sarà risolto. La situazione nelle paludi sta già migliorando, dice Amedi.

Un tempo, tutto questo era coperto dall’acqua e sembrava un tappeto verde, con centinaia di bufali pascolano tra le canne,” dice Asadi, indicando i dintorni. Ora, dice, pesci e bufali stanno morendo perché l’acqua è diventata troppo salata, con la salinità in aumento a causa dei fertilizzanti, dell’acqua salata del terreno e della mancanza di acqua fluviale che scorre nella zona. “Una volta che scorre nelle paludi, l’acqua non defluisce più. Quando evapora, il sale rimane – ed è per questo che ce n’è sempre di più”, spiega Asadi.

L’estate scorsa, le temperature qui sono salite a più di 50 gradi Celsius.

Non ci sono più alberi per proteggere le persone dal sole cocente e i condizionatori sono un sogno irrealizzabile. La scomparsa delle zone paludose rappresenta un disastro anche per quanto riguarda la lotta contro l’aumento delle temperature. Le zone umide sequestrano enormi quantità di CO2, che viene rilasciata nell’atmosfera quando si seccano.

Nonostante la situazione disperata, il governo non è stato in grado di introdurre sistemi di irrigazione più efficienti o di negoziare un trattato di condivisione dell’acqua con i paesi vicini. Jassim Al-Asadi afferma di aver aspettato 10 anni per l’approvazione di un progetto pilota volto a costruire un impianto di trattamento naturale delle acque reflue. Le acque reflue delle abitazioni vicine confluiscono nella struttura attraverso diversi gradini e attraverso una vasca piantata a canne, depurandola in modo naturale. Altrove in Iraq, le acque reflue vengono generalmente pompate direttamente nei corsi d’acqua senza trattamento. “I politici parlano, ma non fanno nulla”, dice.

Non tutto è ancora perduto, a suo avviso. Negli anni ’70 le paludi coprivano un’area di 9.600 chilometri quadrati, e quando le zone umide furono ripristinate in seguito alla dittatura, l’area era di 5.600 chilometri quadrati. Ora, con meno acqua in circolazione, questo numero deve ridursi ancora. “Se potessimo risparmiare 2.000 chilometri quadrati, sarebbe positivo”, afferma.