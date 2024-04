Mauro Racanati è tra gli ospiti della puntata odierna de “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attore, noto soprattutto per il suo ruolo di Riccardo nella celebre soap opera “Un Posto al Sole”, sarà in studio insieme ai colleghi Giorgia Gianetiempo e Vladimir Randazzo, anche loro famosi per i loro ruoli nella celebre soap. Scopriamo qualcosa in più su Mauro Racanati, dal suo percorso artistico alla sua vita privata.

Mauro Racanati età e breve biografia

Nato a Bisceglie, in Puglia, nel 1987, Mauro Racanati ha 36 anni. Ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione fin da giovane. Cresciuto nella sua città natale, ha successivamente traslocato tra Roma e Milano, seguendo la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2008 frequenta la Scuola di recitazione Civica Accademia “Paolo Grassi” di Milano, mentre nel 2015 si specializza nella Scuola di recitazione “Centro Teatrale Santacristina” diretto da Luca Ronconi. Mauro ha debuttato sul grande schermo nel 2015 nel film “Noi Siamo Francesco”, diretto da Guendalina Zampagni. La sua performance gli ha valso il riconoscimento come migliore attore in vari festival cinematografici. Successivamente, ha recitato in altri film di successo come “Questi Giorni” (2016) e “Come un Gatto in Tangenziale” (2017).

In televisione, ha preso parte a serie di grande successo come “Don Matteo” e “Nero a Metà”. Tuttavia, è il suo ruolo di Riccardo Crovi in “Un Posto al Sole” che lo ha consacrato come uno degli attori più amati dal pubblico italiano.

Vita privata

Mauro Racanati condivide da anni una felice relazione con la collega Chiara Milani, anch’essa attrice. Chiara Milani è la figlia di Riccardo Milani, sceneggiatore e regista molto famoso in Italia per numerosi film, tra cui Come un gatto in tangenziale. I due si sono sposati il 17 settembre 2023, coronando così il loro lungo e appassionato amore. Le dolci dediche e le foto romantiche su Instagram testimoniano la loro complicità e felicità coniugale.

Profilo Social

Mauro Racanati ha un profilo Instagram che conta oltre 17mila follower e che aggiorna regolarmente.