Vitamina C, tutti i suoi benefici e come inserirla nella skincare

Vitamina C e mente

Molti studi indicano che è una molecola antiossidante vitale per la salute del cervello, ma questo studio suggerisce che il cervello accumula vitamina C più di qualsiasi altra parte del corpo nella sua ricerca per prevenire i danni dei radicali liberi e la sintesi dell’invecchiamento sul nostro organo più vitale. La vitamina C svolge un ruolo chiave nella protezione dei neuroni e nell’accelerazione del loro tempo di trasmissione, il che si traduce in una funzione cognitiva più rapida. È necessario convertire la dopamina in serotonina e, proprio di recente, ha dimostrato il suo ruolo nel preservare l’integrità dei vasi sanguigni, che è un fattore importante per il successo dell’invecchiamento cognitivo.

Corpo

I radicali liberi non sono solo la fonte delle nemesi della giovinezza, ma anche la difesa del tuo corpo contro le malattie. Il tuo corpo non produce vitamina C da solo, quindi ingerire cibi ricchi di vitamina C è la soluzione migliore. È estremamente importante consumare cibi ricchi di ferro, che aumenta la capacità del tuo corpo di assorbire e utilizzare la vitamina C. Inoltre, la vitamina C stessa ti aiuta ad assorbire il ferro. Per questo motivo si tratta di due elementi strettamente correlati.

Bellezza e skincare