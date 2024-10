Carmen Russo: età, chirurgia, dove vive, figlia. Tutto su di lei

Tutto quello che c’è da sapere su Carmen Russo: dalla figlia Maria al segreto della sua bellezza fino al rapporto con la chirurgia.

Carmen Russo è nata a Genova nel 1959 con il nome di Carmela Carolina Fernanda Russo da papà Giovanni, un agente di polizia di origine siciliana, e da mamma Giuseppina, cassiera di un cinema. Sin da giovanissima, Carmen sembra avere le idee chiare sul proprio futuro al punto da cominciare a studiare danza classica. Crescendo, grazie alla bellezza e al fisico prosperoso, arrivano anche le passerelle e i concorsi di bellezza. Il debutto nel mondo dello spettacolo arriva verso la metà degli Anni ’70 con piccole apparizioni in alcuni film. Il successo, però, arriva negli anni Ottanta con la partecipazioni ai film della commedia italiana come L’infermiera nella corsia dei militari, La settimana bianca, La maestra di sci e Il tifoso, l’arbitro e il calciatore.

Successivamente, per Carmen Russo arriva anche il successo televisivo con la partecipazione a show come Risatissima, con Lino Banfi, e Grand Hotel. Nel corso della carriera, Carmen ha lavorato anche in Spagna e non ha neanche rinunciato a partecipare a reality come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Carmen Russo: l’amore con Enzo Paolo e la nascita della figlia Maria

Il nome di Carmen Russo è legato in modo indissolubile ad Enzo Paolo Turchi con cui vive una storia d’amore che dura da 40 anni. I due si sono incontrati tra il 1982 e il 1983. All’epoca, lei era una ballerina e lui un coreografo. L’amore, però, non scoppiò subito. Carmen, infatti, anni dopo, ha ammesso che non considerava Enzo Paolo il suo prototipo con cui, però, è poi nato un grandissimo amore.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi si sono sposati nel 1987 e, dopo anni di tentativi, nel 2013, hanno realizzato il sogno di avere una figlia con la nascita di Maria arrivata con la fecondazione assistita dopo anni di tentativi. Con la nascita di Maria che oggi è la fotocopia del papà, la coppia si è unita ancora di più e nel 2015 si è risposata nella Chiesa di SS. Giovanni e Paolo a Roma, città in cui vivono da anni.

A 65 anni, Carmen è sempre bellissima e ha un fisico mozzafiato. Merito, sicuramente, dei tanti anni di danza e di allenamento a cui si dedica ancora oggi. Carmen, tuttavia, non dice no alla chirurgia “però non devi cambiare, non devi modificarti, devi semplicemente mantenerti”. Per quanto riguarda la dieta, la Russo segue un’alimentazione sana ed equilibrata non rinunciando ad una bevanda a base di limone, zenzero e miele.