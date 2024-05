Nelle prossime ore il Nord Italia vedrà le ultime fasi di piogge intense, seguite da un progressivo miglioramento. Tuttavia, il weekend sarà caratterizzato da un alternarsi di sole e nuvole, con una nuova perturbazione già in arrivo domenica 2 giugno. Le temperature torneranno a salire al Centro-Nord con valori massimi tra i 21 e 25°C. Al Sud, il clima sarà tipicamente estivo, con picchi di 29-30°C in Puglia e Calabria e oltre i 32°C in Sicilia.

Le previsioni meteo del weekend

Venerdì 31 maggio

Nord: Rovesci persistenti sul Triveneto, con nubifragi possibili su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Dolomiti fino a 1600 metri. Ultimi rovesci in Lombardia.

Centro: In prevalenza stabile.

Sud: Locali piogge in Campania.

Sabato 1 giugno

Nord: Prevalenza di sole con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi.

Centro: Giornata soleggiata e calda.

Sud: Prevalentemente nuvoloso con rari piovaschi.

Domenica 2 giugno