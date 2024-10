Eleonora Daniele ha un compagno bellissimo: chi è e cosa fa

Eleonora Daniele non solo ha una figlia meravigliosa, ma anche un compagno bellissimo: ecco chi è l’uomo della vita della conduttrice.

Eleonora Daniele non è solo una delle conduttrici Rai più apprezzate dal pubblico, ma è anche una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Dalla sua partecipazione al Grande Fratello sono trascorsi anni e, con tanto sacrificio e duro lavoro, la Daniele è riuscita a conquistare un posto nel mondo dello spettacolo italiano. In Rai, in particolare, ha trovato non solo una famiglia, ma anche l’ambiente giusto per crescere professionalmente ricevendo tutta la fiducia delle persone che lavorano con lei.

Eleonora, però, in tanti anni di carriera, non ha dedicato le proprie energie solo al lavoro, ma anche alla vita privata. Per anni è stata fidanzata con Giulio Tassoni che ha poi sposato con un matrimonio da favola celebrato 14 settembre del 2019 a Roma, città in cui vivono, nella Basilica di San Giovanni Battista dei fiorentini. L’anno successivo, poi, la coppia ha coronato il sogno di formare una famiglia con la nascita della figlia Carlotta, ma cosa si sa di Giulio Tassoni?

Eleonora Daniele: tutto quello che c’è da sapere sul compagno Giulio Tassoni

Giulio Tassoni è un imprenditore romano e ha origini nobili, poiché discendente di Alessandro Tassoni, famoso scrittore seicentesco e poeta dell’aristocrazia modenese. Il marito di Eleonora Daniele è titolare di un’azienda farmaceutica e si occupa di cosmesi. Nonostante divida la propria vita con una donna del mondo dello spettacolo, Tassoni è un uomo molto discreto e riservato.

L’imprenditore ha conosciuto la Daniele nel 2002 al Piper. Durante quel primo incontro, però, tra i due non scattò la scintilla che, invece, si trasformò nel fuoco dell’amore qualche tempo dopo quando si rincontrarono durante una cena organizzata da amici in comune. Dopo anni di fidanzamento, la coppia ha coronato l’amore prima con il matrimonio e poi con l’arrivo di Carlotta.

Perdutamente innamorata della figlia, la coppia non ha mai nascosto di voler il secondo figlio come ha spiegato qualche tempo fa la conduttrice ribadendo di non avere alcuna intenzione di accanirsi. “Vorremmo, ma senza accanimento, se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Mi piacerebbe avere un altro figlio ma bisogna confrontarsi con la vita reale. Sono già fortunata ad avere Carlotta“, le parole di Eleonora che, parlando del marito, in diverse occasioni, ha detto – “Giulio c’è sempre stato nelle difficoltà e non solo”.