Forza Italia in campo largo? Tv ci cova: vuoi privatizzare la Rai? E noi Berlusconi facciamo saltare il governo.

Se qualcuno avesse previsto pochissini mesi fa, in piena estate, cioè adesso, che Forza Italia avesse stretto quasi un patto con il Pd sarebbe stato considerato un pazzo. O per lo meno un visionario.

Ma come? Contro gli eredi politici di Berlusconi preso per anni a schiaffi dalla sinistra che aveva invocato addirittura più volte l’intervento della magistratura?

Il Cavaliere era il nemico numero uno, l’uomo del quale non si doveva scrivere nemmeno il nome su qualche giornale. “B puntato” e basta.

Forza Italia scopre lo jus scholae

Che cosa è successo perché si arrivasse a tanto? Adesso c’è chi invoca (Antonio Tajani in primis) il principio dello ius scholae, cioè l’opportunità per i giovani figli di stranieri di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato per un certo numero di anni la nostra scuola, elemenari e medie, ad esempio.

Una vecchia iniziativa più volte invocata dalla sinistra, ma mai presa in considerazione almeno da quando a Palazzo Chigi siede la destra.

A difenderla e a riportarla in discussione lo stesso segretario di Forza Italia che si è fatto addirittura fotografare con una bambina di colore tra le braccia. Naturalmente, Elly Schelein non ha perduto l’occasione di prendere la palla al balzo aiutata da Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna, il quale ha progettato di andare subito in Parlamento e con il si determinante di Forza Italia approvare una legge su cui la minoranza spinge da tempo.

Gli obiettivi di Tajani

Quali obiettivi aveva in animo Tajani? Possibile un ribaltamento così repentino senza alcun motivo? E’ questo l’interrogativo che serpeggia negli ambienti politici, prettamente di destra. C’è stata una prima avvisaglia nel momento in cui Marina e Piersilvio Berlusconi sono intervenuti con parole che nessuno si aspettava. Forza Italia doveva cambiare, essere un partito assai più moderato, vicinissimo all’area di centro. Il segretario, imbarazzato si, ma non ingenuo, ha capito l’antifona e si è adeguato: lo ius scholae poteva essere il motivo giusto per una inversione di tendenza.

I commentarori più avveduti ritengono che ben altre siano le ragioni. Innanzitutto il pensiero di Giorgia Meloni che negli utimi tempi ha riportato a galla il problema della privatizzazione della Rai.

Piersilvio e Mediaset hanno capito l’antifona e si sono preparati a respingere il colpo.

Come? Cercando alleati in Europa che potessero allargare il mercato dell’azienda italiana. “Tu ci vuoi far paura e non ti rispondiamo per le rime”, perché privatizzare viale Mazzini vorrebbe dire combattere in modo evidente con Mediaset che proprio per questo vorrebbe sfondare in Europa.

In parole più semplici i due figli maggiori del Cavaliere hanno detto in un orecchio alla premier: “Se tu ci rompi le scatole, noi siamo pronti a romperle a te”. Da qui l’intervento di Tajani e il suo semiabbraccio con la sinistra. Chi vuol capire capisca, insomma.

Non contenti di questo avviso (sotterraneo per la maggior parte dell’opinione pubblica) ecco il secondo avvertimento più feroce e più pericoloso: l’ingresso di Forza Italia nel campo largo che la maggioranza definisce una impossibile ammucchiata.

Sarà pure difficile, però il sasso contro Palazzo Chigi è lanciato scombussolando i piani della maggioranza. Tanto è vero che il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama, non si è tenuto ed è partito in quarta: “Se Tajani vuole schierarsi con la sinistra si rammenti che mette in pericolo la maggioranza di governo”.

Per dirla in maniera più semplice le acque non sono limpide. Anzi. Perchè Forza Italia, nel caso del suo ingresso nel campo largo, ambirebbe ad un ruolo di prestigio essendo stata lei a ribaltare il tavolo. Cioè, un partito che potrebbe riportare il centro all’attenzione degli italiani, un centro finito con il declino della Democrazia Cristiana, ma sempre nel cuore degli abitanti del nostro Paese.