Gaza, gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania alimentano la tensione, mentre infuria la guerra.

Secondo testimoni palestinesi intervistati dalla agenzia di stampa inglese Reuters, i coloni israeliani armati negli avamposti che si affacciano sul villaggio di olivicoltori in Cisgiordania non mirano più in basso quando sparano ai vicini palestinesi. “Ora sparano per uccidere” ha detto un agricoltore palestinese, Mohammed Wadi.

La violenza nella Cisgiordania occupata da Israele, già ai massimi da 15 anni a questa parte, è aumentata ulteriormente dopo che Israele si è lanciato in una nuova guerra nell’enclave separata di Gaza, in risposta al gruppo militante palestinese Hamas che il 7 ottobre ha scatenato la giornata più letale nella storia di Israele.

Giorni dopo, il 12 ottobre, il padre e il fratello di Wadi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco quando coloni e soldati israeliani armati hanno fermato un corteo funebre per altri tre palestinesi uccisi dai coloni il giorno prima, come hanno dichiarato due testimoni della Reuters e altre tre persone presenti. Si è trattato di uno degli oltre 170 attacchi contro i palestinesi che hanno coinvolto i coloni registrati dalle Nazioni Unite dopo la furia di Hamas.

“Arabi ed ebrei si lanciavano pietre a vicenda. Ora i coloni della mia età sembrano avere tutti armi automatiche”, ha detto Wadi, 29 anni, del villaggio di Qusra, dove si coltivano le olive. E mentre un decennio fa i coloni armati sparavano per spaventare o ferire gli abitanti del villaggio durante gli scontri, sempre più spesso le sparatorie sono state mortali.

“Erano spari dei coloni”, ha detto Abdullah Abu Rahma, che lavora per la Commissione per la resistenza agli insediamenti e al muro del governo palestinese.

Shira Liebman, capo del Consiglio di Yesha, la principale organizzazione di coloni della Cisgiordania, ha dichiarato alla Reuters che i coloni non erano coinvolti nelle uccisioni e non stavano prendendo di mira i palestinesi.

Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, uno degli almeno due ministri del governo che vivono negli insediamenti, ha dichiarato di aver ordinato l’acquisto di 10.000 fucili per armare i civili israeliani, compresi i coloni, dopo l’attacco di Hamas.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA), quest’anno gli attacchi dei coloni hanno ucciso 29 persone. Almeno otto di questi sono avvenuti solo dal 7 ottobre, preoccupando i palestinesi comuni, gli esperti di sicurezza israeliani e i funzionari occidentali.

Gli attacchi quotidiani dei coloni sono più che raddoppiati, secondo i dati delle Nazioni Unite, da quando Hamas, che controlla l’enclave costiera di Gaza a sud-ovest di Israele, ha ucciso 1.400 israeliani e ne ha presi in ostaggio più di 200.

Mentre Hamas controlla saldamente Gaza assediata, la Cisgiordania è un complesso mosaico di città collinari, insediamenti israeliani e posti di blocco dell’esercito che dividono le comunità palestinesi.

Dopo la furia del 7 ottobre, il sostegno visibile per Hamas è cresciuto tra i palestinesi della Cisgiordania, anche in aree dove il gruppo islamista non è tradizionalmente forte.

Quest’anno è già stato il più letale in almeno 15 anni per i residenti della Cisgiordania, con circa 200 palestinesi e 26 israeliani uccisi, secondo i dati delle Nazioni Unite. Ma solo nelle tre settimane successive all’attacco del 7 ottobre, altri 121 palestinesi della Cisgiordania sono stati uccisi.

Gli scontri con i soldati hanno causato la maggior parte dei decessi.

Tuttavia, le azioni degli estremisti israeliani alimentano ulteriormente il risentimento palestinese che, secondo gli osservatori, rischia di sfociare in ulteriori azioni armate.

“C’è un grande pericolo (da parte degli attivisti di estrema destra in Cisgiordania)”, ha dichiarato Lior Akerman, ex ufficiale del servizio di sicurezza interno israeliano Shin Bet.

I coloni stanno sfruttando il dispiegamento di soldati a Gaza e nel nord di Israele, dove le truppe stanno combattendo contro gli Hezbollah libanesi, per sferrare attacchi senza ostacoli. “L’esercito è ora ancora più impegnato e questo permette ai coloni di operare liberamente.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha nominato ministri di estrema destra, tra cui Ben-Gvir, come parte del suo gabinetto lo scorso anno per assicurarsi un altro mandato.