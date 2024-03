Il peso di lei è oscillato in questi anni dai 178 ai 101 chili, lui alto e smilzo ma cammina col bastone, ma niente è riuscito a diminuire la gioia del matrimonio per una star di X Factor, Samantha Chawner, tutta in classico biano, e il suo grande amore, guggo in blu compreso il cappello che non si è tolto mai.

Samantha, ricorda il Mirror, si è fatta notare come parte della famiglia Chawner, obesa e disoccupata, soprannominata i “Teletubbies” dopo molteplici apparizioni in reality TV

Dopo anni passati a lottare contro il suo peso e a subire colpi alla sua autostima come parte della “famiglia più grassa e pigra della Gran Bretagna”, la donna rifiutata da X Factor temeva che non avrebbe mai trovato l’amore. Così, quando ha indossato il suo abito da sposa dopo aver perso 60 chili e ha scambiato gli anelli con il marito Matthew Parkinson, 39 anni, Samantha ha promesso di usare il grande giorno come un’opportunità per voltare pagina nella sua storia di vita.

La donna, 36enne dice: “È stato magico mentre camminavo lungo la navata verso Matthew con il mio bellissimo vestito e io col velo al suono di From This Moment On di Shania Twain. All’improvviso, tutto quello che era successo prima è svanito ed ero così pronta a iniziare la mia nuova vita come moglie di Matthew”.

Tra tutte le apparizioni televisive e le cattive battute, Samantha stava lottando per uscire con qualcuno e innamorarsi, e si era rassegnata alla vita da single. Quindi è stata felicissima quando ha incontrato Matthew sul sito di incontri online Badoo nel 2019.

Samantha dice: “Ho visto Matthew e mi è subito piaciuto il suo aspetto e abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo subito cliccato e condiviso lo stesso senso dell’umorismo. Mi ha fatto sentire rilassato e, soprattutto, non aveva mai sentito parlare di me o della mia famiglia, quindi non aveva idee preconcette su come sarei stato”.

Dopo due mesi di chiacchierate, i due alla fine si sono incontrati – e l’alchimia era altrettanto forte nella vita reale. Samantha dice: “Appena ho incontrato Matthew ho capito che era quello giusto per me. Ci siamo incontrati in un bar e abbiamo parlato per ore. Mi ha capito e mi ha supportato moltissimo, e mi è sembrato giusto.

Matthew ha pensato la stessa cosa, aggiungendo: “Mi è piaciuto molto Sam non appena abbiamo iniziato a parlare online ed ero così felice che il nostro primo appuntamento fosse andato così bene. Sam è una persona così gentile e onesta e ci siamo sentiti a nostro agio insieme.

I mesi successivi furono un sogno: Matthew comprò a Samantha una collana con un cuore rosso per Natale e festeggiarono il loro primo San Valentino con un viaggio a Manchester. Il lockdown è stato impegnativo, poiché la coppia non poteva vedersi per mesi. Ma alla fine del 2020 Samantha lasciò la sua famiglia a Wigan, nella Grande Manchester, e si trasferì con Matthew a Bolton, a 60 chilometri di distanza.

Dice: “È stato un grande passo e la mia famiglia non era contenta che me ne andassi, ma dovevo farlo per il mio futuro perché lui mi rende felice”. Quel dicembre, aprì una porta del suo calendario dell’avvento per trovarvi un anello di fidanzamento e fu entusiasta quando Matthew le propose.

Samantha ricorda: “Ho iniziato a piangere e ho detto subito di sì, ed ero davvero felice perché dopo tutto era un sogno diventato realtà”.

Matthew, al momento incapace di lavorare a causa di una brutta malattia alla spina dorsale, era elegante con un abito blu reale e un cappello di feltro, e aveva i suoi tre nipoti come testimoni. Al ricevimento presso il vicino Farnworth Cricket Club, gli sposi hanno tagliato una torta a tema Lego ispirata al loro comune amore per il giocattolo prima di ballare per la prima volta al ritmo di Stand By Me di Ben E King.

Samantha dice: “Non potevo credere che io e Matthew avessimo così tanto in comune. Ero così felice di sposarlo e di diventare la signora Parkinson”.