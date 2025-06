Durante un concerto a Carbonia, una fan ha avuto un lieve malore. Al Bano, notando la situazione, ha cercato di “svegliarla” dedicandole la canzone “Deborah” di Fausto Leali, dato il nome della donna. Subito dopo, si è lasciato andare a una battuta sulla sua forma fisica: “Una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”.

Il momento, ripreso in un video divenuto virale, ha scatenato un’ondata di commenti critici sui social. Al Bano ha replicato alle polemiche, affermando: “Io questo mondo non lo capisco più”. Ha spiegato che la sua intenzione era umoristica, sottolineando di essere anch’egli a dieta. “Ho provato cantare per la signora, ho suggerito di farla passare oltre le transenne, poi le ho dato un consiglio buono, che applico peraltro anche a me”. L’artista ha poi criticato il mondo dei social, definendoli “dissocial” e manifestando preoccupazione per “un paese che critica un atto di simpatia per andare dietro a giudici che si nascondono dietro l’anonimato”.