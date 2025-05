Inter-Napoli è il testa a testa scudetto che caratterizzerà le ultime due giornate di campionato: denuncia e caos totale, gridano allo scandalo

Un punto, un solo punto di distanza quando mancano due giornate alla fine. Napoli e Inter si giocheranno tutto nei prossimi 180 minuti: gli azzurri dovranno avere la meglio di Parma e Cagliari per dare il via alla festa, i nerazzurri devono battere Lazio e Como e sperare in un passo falso degli uomini di Conte per mettere in bacheca lo scudetto numero 21.

Impossibile fare pronostici, impossibile azzardare previsioni visto che il campionato quest’anno ha riservato più di una sorpresa. Sarà un finale avvincente, dove non mancheranno le polemiche. Anzi, quelle ci sono già con il caso Guida che sta tenendo banco da giorni ormai. Si tratta dell’arbitro campano scelto dal designatoreRocchi come assistente VAR nella fida tra Inter e Lazio.

Una designazione che ha fatto molto scalpore per le parole pronunciate qualche settimana fa dallo stesso Guida. L’arbitro ha spiegato che, insieme al collega Maresca, hanno deciso di non arbitrare più il Napoli per evitare condizionamenti ambientali: “Il calcio a Napoli si vive in maniera diversa. Quando ho commesso degli errori, non ero tranquillo a passeggiare a fare la spesa o a passeggiare per strada“.

Proprio queste dichiarazioni sono tornate in ballo quando è stata ufficializzata la designazione per Lazio-Inter. Oltre all’arbitro Chiffi e all’assistente Var che è Aleandro Di Paolo, in sala ci sarà anche Guida e questo ha fatto storcere il naso ai tifosi nerazzurri che sui socia hanno gridato allo scandalo.

Mi spiegate come e’ possibile avere la designazione per l’Inter di Guida in questo momento del campionato? Uno che ha dichiarato di non voler arbitrare il Napoli per la sicurezza della sua famiglia. Con quale stato d’animo potrebbe esprimere un parere?? — ⭐️Malamente⭐️ (@stillers1971) May 15, 2025

Il “signor” Guida che, insieme a Maresca, hanno deciso di non arbitrare il Napoli per stare “tranquilli” con i figli, però se l’è sentita di esser a disposizione come Assistent VAR in una partita dove si gioca lo scudetto la rivale del Napoli, dico bene?

CHE GRANDISSIMA PORCATA pic.twitter.com/7Y7DJg15nN — Samuele Cacciólo (@SamCacciolo) May 15, 2025

Guida con quelle dichiarazioni aveva evidentemente mostrato una difficoltà, non puoi metterlo nella situazione attuale del campionato nella partita dell’inter. Domenica Inter e Napoli sono come una unica cosa. Grave — L’importante è il percorso (@interemia_2) May 15, 2025

Questi sono soltanto alcuni dei numerosi messaggi dei sostenitori dell’Inter che hanno invocato un intervento della società. Polemiche molto acceso dal quale provano a restare fuori Inzaghi e Conte: per loro conta soltanto preparare al meglio la partita che può valere uno scudetto.