Mentre Jennifer Lopez accende un dibattito nel web sul costo della sua borsa Hermès da 70.000 dollari, si diffondono i sospetti che il suo divorzio da Ben Affleck sia stato causato dall’FBI e da imbarazzanti rivelazioni sui suoi passato rapporti con Sean Comb Diddy.

Prima la borsa: sta “Indossando il mio stipendio annuale”, ha scritto un utente su TikTok. Jennifer Lopez sta dimostrando che il suo guardaroba estivo è nella borsa, letteralmente!

La cantante e attrice è stata avvistata negli Hamptons mentre faceva shopping con la figliastra Violet Affleck, con una borsa da picnic Kelly di Hermès, realizzata in paglia e pelle marrone, scrive Jordan Greene su People.

Un utente di TikTok ha catturato una clip di Lopez, 55 anni, che usciva da un negozio con la borsa appesa al braccio, notando che una versione usata della borsa ha un prezzo di 70.000 $. Il video è diventato virale, totalizzando 1,2 milioni di visualizzazioni e suscitando commenti sul prezzo elevato della borsa.

Un anno di stipendio nella borsa di Jennifer Lopez

“Indossando il mio stipendio annuale”, ha risposto qualcuno. “Puoi trovare quella borsa alle Fiji per 5 $ per strada”, si legge in un altro commento.

“Il prezzo è ridicolo, la borsa è solo una striscia di pelle e il cestino è fondamentalmente una foglia di mais essiccata intrecciata”, ha scritto qualcun altro.

Ma mentre alcuni si sono subito scagliati sul prezzo della borsa, altri hanno sostenuto il contrario, sottolineando il diritto della cantante a spendere i propri soldi.

“Come diavolo fa ad essere ancora così dannatamente bella, tipo wow. E 70k sono noccioline per lei. Si è guadagnata una fortuna. E quella borsa è una bomba”, ha scritto una persona.

“Sono i SUOI ​​soldi”, ha aggiunto qualcuno. “Se avessi i soldi la comprerei anch’io “, si legge in un altro commento.

“Può comprarsi anche tutto quello che vuole”, ha aggiunto qualcun altro. “JLo è stupenda, non importa cosa dica la gente”, ha risposto un altro utente.

Ha compiuto 55 anni

Dopo essere tornata a Manhattan dopo aver festeggiato il suo 55° compleanno negli Hamptons, Lopez ha scambiato la sua borsa con una borsa Hermès Birkin Crocodile color crema da 20.000 $.

Ha abbinato la borsa a un blazer blu su misura che ha indossato sopra una classica camicia bianca, insieme a uno chignon senza sforzo e un rossetto lucido.

Oltre alle borse di lusso, J.Lo è stata anche avvistata con la sua borsa Charles & Keith Mini Crescent Hobo da 76 $, che è stata vista indossare l’ultima volta per la festa della mamma, abbinandola a un abito midi a spalle scoperte con fiori viola e zeppe.

E ora l’FBI. C’è chi ritiene che l’FBI abbia presumibilmente consegnato a Ben Affleck i nastri delle perquisizioni a casa di Diddy, insinuando il coinvolgimento di JLo in attività illecite, scrive Ashima Grover sull’Hindustan Times.

Tra le voci di un imminente divorzio delle due star sono emerse numerose teorie sul perché la coppia potrebbe essere diretta verso una rottura. Il dirigente discografico americano Marion Hugh “Suge” Knight Jr ha espresso la sua opinione sulla questione in un recente episodio del suo podcast.

L’ultima audace affermazione del controverso co-fondatore della Death Row Records ed ex CEO sul matrimonio delle star di Hollywood risale a quando la Lopez era ancora coinvolta sentimentalmente con Diddy .

L’ex coppia ha iniziato a frequentarsi nel 1999 prima di separarsi nel 2001. Secondo Suge Knight, Ben Afleck sarebbe entrato in possesso dei nastri dell’FBI di Diddy risalenti al periodo in cui le sue case a Miami e Los Angeles furono perquisite nel marzo di quest’anno.

Knight ha detto: “Fanno irruzione nella casa di Puffy e prendono tutti questi video di J. Lo che fa questo e J. Lo che fa quello”.

Knight ha anche ricordato la famigerata sparatoria in un nightclub del 1999 con Diddy al centro, che ha anche reso Lopez il centro di titoli indesiderati.

L’allora coppia è stata arrestata e trattenuta per il suo coinvolgimento nella sparatoria. Tuttavia, le accuse contro Lopez sono state ritirate poco dopo.

Knight ha ribadito la vecchia narrazione nel suo episodio del podcast “Collect Calls With Suge Knight”, dicendo: “E sanno che J. Lo ha mentito e ha detto che la pistola era di Shyne o qualcosa del genere e ha mandato quell’uomo in prigione, gli ha distrutto la vita e lei sapeva che era di Puffy”.

Knight ha anche sottolineato che l’FBI ha consegnato il presunto filmato che implicava Lopez nell’atto ad Affleck come “solido” prima che diventasse pubblico.

Sono abbastanza sicuro che abbiano detto, ‘Vogliamo mostrarti alcune cose su tua moglie.'”

Ha aggiunto: “Sono abbastanza sicuro che si siano diretti verso il divorzio perché è un uomo che ha avuto una bella vita. I genitori fantastici non spendono molti soldi. Non sta inciampando sui paparazzi, sta vivendo la sua vita. Ha la sua squadra. Lei ha tirato fuori tutta quella merda in più e ora quel figlio di puttana. Lui vuole andarsene”.

Suge Knight, ex magnate del rap, è stato condannato a 28 anni di prigione nell’ottobre 2018 per l’omicidio del veterano del settore Terry Carter in un incidente con fuga sul set del film Straight Outta Compton nel 2015. Ha iniziato a condurre il suo podcast dalla prigione nell’ottobre 2023.

In un’intervista del luglio 2000, J.Lo ha dichiarato alla rivista britannica Elle che la sparatoria nel nightclub era stata un “incubo completo”, affermando: “Ero spaventata a morte in macchina. Non avevo assolutamente idea di cosa stesse succedendo. Nessuno lo sapeva”.

Nell’aprile 2024, Shyne, il rapper, ha espresso la sua versione dei fatti in un’intervista con Channel 5 Belize, definendosi il “Fall Guy” di Diddy nella sparatoria del 1999.

All’epoca, Diddy, sebbene arrestato e accusato in relazione all’incidente, è stato infine assolto, mentre Shyne (Moses Michael Levi Barrow) è stato condannato a 10 anni di prigione.

La causa civile da 30 milioni di dollari intentata da Rodney “Lil Rod” Jones Jr contro Combs, che mette in luce casi di violenza sessuale e molestie, sostiene anche che Diddy “ha condiviso la sua responsabilità per la sparatoria nel nightclub di New York City con il rapper Shyne”.

La stessa denuncia afferma anche che Lopez ha fatto da mulo per il suo allora fidanzato, poiché “portava l’arma da fuoco nel club per lui e gliela passava dopo che lui era entrato in una lite con un altro individuo”.

