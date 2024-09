Miss Claudia Ruggeri, cresce il pancione: la foto è boom di like

Miss Claudia Ruggeri presto mamma per la prima volta: la foto con il pancione in mostra fa impazzire il web.

Claudia Ruggeri si gode le ultime settimane di gravidanza prima del parto e sui social condivide la sua gioia per l’attesa della bambina così desiderata e frutto del suo grande amore con Marco Bruganelli, il fratello di Sonia Bruganelli con cui è sposata dal 2016 anche se stanno insieme da tantissimi anni. I due, infatti, si sono incontrati nel 2004 dietro le quinte di Domenica In. All’epoca, la Ruggeri era fidanzata con un ragazzo molto geloso che non voleva che facesse televisione.

L’incontro con Marco Bruganelli le ha così cambiato la vita. Da quel momento non si sono più lasciati e, nel 2016, hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia da favola a Bracciano alla presenza di parenti e amici. Lo scorso aprile, poi, con la foto dell’ecografia, ha annunciato di essere incinta ed ora che al parto manca sempre meno, ai fan, ha regala scatti meravigliosi del suo pancione.

Miss Claudia Ruggeri presto mamma: la gioia di zia Sonia Bruganelli

Sempre bellissima e con un sorriso contagioso, Claudia Ruggeri, come tutte le mamme, sta documentando la gravidanza con foto e video con cui, un giorno, potrà rivivere il momento più emozionante della sua vita insieme alla sua bambina. Il giorno del parto non è stato svelato ma, dalle dimensioni del pancione, è evidente che manchi davvero poco al grande giorno atteso non solo da lei e dal marito Marco Bruganelli, ma da tutta la famiglia.

Al settimo cielo per una gravidanza molto desiderata, Miss Claudia Ruggeri si è così regalata un vero e proprio servizio fotografico, il primo con il pancione e la sua bambina che cresce.

Nelle foto che hanno scatenato la reazione entusiasta del web, la Ruggeri indossa un semplice jeans lasciando scoperta la pancia sulla quale si posano le scarpette da neonata. La piccola rappresenta un dono per i genitori ma anche per zia Sonia Bruganelli che, dopo aver vissuto le gioie della maternità con la nascita dei figli Silvia, Davide e Adele, non vede l’ora di coccolare anche la sua nipotina.

Tra le zie acquisite, inoltre, che hanno fretta di conoscere la piccola c’è anche Laura Cremaschi, grande amica di Claudia Ruggeri con cui condivide non solo l’esperienza ad Avanti un altro ma anche il percorso universitario che stanno portando avanti insieme.