La MotoGP sbarca in Francia, sul mitico circuito di Le Mans (domenica 15 maggio, ore 14.00, diretta tv). È la settima prova del Motomomdiale prima dell’atteso Mugello (29 maggio).

Tema centrale : il “piano rimonta“ della Ducati di Bagnaia che si è sbloccato con la Desmo 2022 dominando a Jerez (1 maggio). Dunque, la crisi di Pecco è finita? In Spagna ha fatto 25 giri perfetti, ha frantumato il record della pista, ha retto un ritmo folle, è stato in testa dall’inizio alla fine. E il distacco di 33 punti da Quartararo non è incolmabile. Mancano ancora 15 GP alla conclusione del Motomondiale (Valencia, 6 novembre). Si può sognare.

LA PAZZA IDEA DI BASTIANINI

Terzo in classifica con 69 punti alle spalle di Quartararo (89) e A. Espargaro (82),si è messo in testa un programmino alquanto velleitario. Una pazza idea: vincere in Francia e tentare il bis al Mugello, la pista di casa. Di più : prendersi la seconda Desmo ufficiale della Ducati 2023.

Il team di Borgo Panigale deciderà a fine mese. Il Bestia attualmente è il favorito. L’esperienza che sta vivendo quest’anno sulla Desmodieci Gresini è uno splendido biglietto da visita. Certo, la concorrenza non manca. Martin, ad esempio; è il giovane talento dell’altro team Ducati, quello targato Pramac. Una bella lotta. E poi c’è il l’Aprilia che continua a mandare messaggi in chiave mondiale. Insomma, sta uscendo un campionato ricco di interessi.

L’ANIMA ITALIANA DEL CIRCUITO FRANCESE

Il tracciato della gara è in parte ricavato dal mitico “Circuit de la Sarthe” (dove si svolge la celebre 24 Ore di Le Mans). Ed è intitolato all’imprenditore milanese, naturalizzato francese, Ettore Bugatti, fondatore della storica casa automobilistica.

Inaugurato nel 1996, il circuito misura 4.185 metri con un rettilineo di 674 e 14 curve. Nel 2017 Vinales ha fatto il record su Yamaha: 1’32.309. Sarà percorso 21 volte. Alla curva n.9 si arriva a 301 km/h. Poi in 4,5 secondi si scende a 105 km/h decelerando per 231 metri. Diversi i punti di sorpasso. Secondo i dati Brembo in ogni Giro i piloti usano i freni 9 volte per un totale di 31 secondi e mezzo.

DIRETTA TV

Su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle 14.00., in streaming su Sky Go. In differita su Tv8 alle 17.05.