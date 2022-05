MotoGP Spagna, trionfo Bagnaia su Ducati, Aprilia ancora sul podio

MotoGp, Gran Premio di Spagna, capolavoro Bagnaia, tripudio italiano, due team azzurri sul podio di Jerez: Ducati ed Aprilia. Giornata perfetta.

Pecco ha centrato il Grande Slam: pole, giro veloce, vittoria. Di più: Bagnaia ha conquistato il primo podio del 2022. È la conferma che Pecco sta crescendo, che ha finalmente trovato il feeling con la Rossa, che il peggio è alle spalle. E,soprattutto, che ha tutti i titoli per far suo il Mondiale.

Può legittimamente subentrare a Quartararo come ha dimostrato nel Gp di Spagna. Il francese, secondo, ha riconosciuto i valori del pilota italiano. Splendido il terzo posto di Aleix Espargaro che ha portato Aprilia per la terza volta sul podio. Record. Quarto Marc Marquez seguito da Miller. Bastianini in rimonta ha chiuso ottavo. Domenica da dimenticare per Morbidelli (15esimo) e Dovizioso (17).

GRIGLIA DI PARTENZA CON I TRE LEONI

Bagnaia, Quartararo, Aleix Espargaro. Prima fila Top. Cioè Ducati, Yamaha, Aprilia. Due moto italiane a tenaglia sulla giapponese leader dopo cinque prove.

È il risultato di una vigilia che ha visto soprattutto il rilancio di Pecco che ha centrato la pole (la 14esima nel Motomondiale di cui 7 in MotoGP) con un pazzesco giro record,: 1’36”170.

Un tempo che ha spezzato il dominio di Honda e Yamaha negli ultimi 16 anni. L’ultima pole Ducati risaliva al 2006 (Loris Capirossi). Giro capolavoro. Quartararo dietro a quasi mezzo secondo. Seconda fila: ancora due Ducati (Miller e Zarco) ai lati di Sua Maestà Marquez. Terza fila: Nakagami, l’alfiere di Valentino Rossi (Bezzecchi) e la Suzuki di Mir. In quarta Martin,

Bastianini e l’Aprilia di Vinales. ln quinta P.Espargaro, Rins e la Ktm di B.Binder. Dietro di loro Morbidelli, Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Gardner. Quindi Marini (Ducati VR46 ), Bradl (Honda), Oliveira (Ktm). Ultimi quattro: A.Marquez (Honda Lcr), Dovizioso (Yamaha), l’Aprilia di Salvadori. Chiude D.Binder (Yamaha).

LA CLASSIFICA GENERALE

1. Quartararo p.89; 2. A.Espargaro p.82 3. Rins 69; 4. Bastianini 69; 5. Bagnaia 56; 6.Mir 56; 7, Zarco 51; 8. B.Binder 48; 9. M.Marquez 44; 10. Oliveira 43.D’ORO

Il primo GP di Spagna disputato a Jerez risale al 1989. Le precedenti edizioni sì erano svolte al Montjuic di Barcellona e al Jarama di Madrid. Qui il leggendario Angel Nieto ha il record di vittorie (11). Seguito da Valentino Rossi (9). Marquez ha vinto 3 volte, Quartararo 1.

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MOTOGP

Due in maggio: Francia (15), Italia Mugello (29. Tre in giugno: Barcellona (5), Germania (19), Olanda (26). Uno in luglio: Finlandia (10). A Misano il 4 settembre.