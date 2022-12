Natasha Baker è incinta!.La campionessa paralimpica di dressage ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio con il marito Marc Jaconelli.

Natasha Baker, la campionessa paralimpica di dressage, è incinta. Vincitrice di due medaglie d’oro, la giovane aveva iniziato a cavalcare da bambina consigliata dai medici per rinforzare i muscoli delle sue gambe.

Natasha, che soffre di mielite trasversa da quando ha 14 mesi, ha subito danni permanenti ai nervi, perdita dell’equilibrio e della sensibilità ed una grave debolezza alle gambe.

Oggi all’età di 32 anni, Natasha annuncia di essere in attesa del suo primo figlio con il marito Marc Jaconelli e per la prima volta appare con il pancione in un servizio fotografico glamour sulla rivista HELLO!.

La campionessa e l’imprenditore si sono sposati a marzo dopo la vittoria di Natasha ai Giochi di Tokyo dell’estate 2021, quando ha vinto un oro a squadre e due argenti individuali. E sono volati in luna di miele alle Maldive prima che Natasha portasse a casa altre due medaglie dai Campionati Mondiali di Herning in Danimarca.

Anche se un figlio era certamente nei loro programmi, la gravidanza è arrivata inaspettata e, come dice lei, il prossimo Natale sarà il primo da marito e moglie ma l’ultimo da soli.

Gli sposi si ritengono fortunati e vivono la gravidanza come una benedizione. È arrivata in un momento perfetto per Parigi dove Natasha spera di poter gareggiare ai Giochi Paralimpici del 2024.

Suo padre Phil ha dichiarato al MailOnline lo scorso agosto: “Se fosse seduta qui e le chiedessi: “Hai qualche rimpianto?”, risponderebbe: “Non sarei qui oggi se non mi fosse successo quello che mi è successo””.

A Londra 2012, Natasha ha vinto due ori e a Rio ha ottenuto una tripletta.

Per i servizi resi all’ippica, la Baker è stata nominata Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE) nel 2013 ed Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) nel 2022.

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-11476719/Paralympic-dressage-champion-Natasha-Baker-pregnant-child.html