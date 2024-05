Non paga la droga, viene picchiato e poi gli uccidono il cane impiccandolo

Due fratelli di Niscemi, rispettivamente di 24 e 22 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri di Gela per una serie di gravi reati. L’accusa li contesta per detenzione illecita di sostanze stupefacenti con intento di spaccio, tentata estorsione, minacce, violenze, uccisione di animali e rapina. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri di Niscemi, i due fratelli avrebbero compiuto diversi atti criminali, tra cui la minaccia e il pestaggio di un giovane per ottenere il pagamento di una dose di droga. In uno degli episodi più sconcertanti, avrebbero impiccato il cane del giovane a un albero nel marzo 2023, con l’intento di intimidirlo ulteriormente. Gli arrestati sono attualmente ai domiciliari.