La 18enne Jesse Van Rootselaar, lo scorso 11 febbraio ha commesso la più grave strage scolastica avvenuta in Canada degli ultimi decenni. È entrata a scuola a Tumbler Ridge nella Columbia Britannica e si è messa a sparare uccidendo 9 persone e ferendone altri 27.

OpenAI aveva valutato l’idea di avvisare le forze dell’ordine in merito alle interazioni che la ragazza ha avuto con il chatbot ChatGPT, ha dichiarato l’azienda. Poi si è optato solo per la sospensione del suo account.

Mentre utilizzava ChatGpt lo scorso giugno, Van Rootselaar aveva descritto scenari di violenza armata nel corso di diversi giorni. I suoi post, segnalati da un sistema di revisione automatizzato, avevano allarmato i dipendenti di OpenAI. Circa una dozzina di membri dello staff si erano interrogati se intervenire sui post di Van Rootselaar, e alcuni avevano esortato i dirigenti ad avvisare le forze dell’ordine.

I dirigenti di OpenAI alla fine hanno deciso di non contattare le autorità. Una portavoce di OpenAI ha dichiarato che l’azienda ha bloccato l’account di Van Rootselaar, ma ha stabilito che la sua attività non soddisfaceva i criteri per la segnalazione alle forze dell’ordine, che avrebbero richiesto che costituisse un rischio credibile e imminente di gravi danni fisici per gli altri. L’azienda ha contattato la Royal Canadian Mounted Police solo dopo aver appreso della sparatoria e della morte della 18enne.

Alcune delle tracce digitali di Van Rootselaar erano già emerse online. Aveva creato un videogioco che simulava una sparatoria di massa all’interno di un centro commerciale sulla piattaforma Roblox. La simulazione non è mai stata approvata per la distribuzione ai giocatori occasionali. Post sui social mostrano che Van Rootselaar ha pubblicato foto di se stessa mentre sparava a un poligono di tiro. La sospettata ha affermato di aver creato una cartuccia utilizzando una stampante 3D e ha partecipato a discussioni online sui video di YouTube realizzati da appassionati di armi.