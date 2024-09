Le vendite dei giornali sono sempre in calo e i numeri rilasciati per il mese di luglio 2024 confermano anzi aggravano la tendenza.

Il mercato ha perso il 9,6 % e è arrivato alla soglia del milione: 1.096.557 copie di carta vendute in edicola cui si aggiungono 90 mila abbonamenti (anch’essi in lieve calo).

La cosa che spaventa è che calo delle copie cartacee non è compensato da quelle digitali: erano 362 mila un anno fa, sono 367 nel 2024. Tre eccezioni (Fatto, Gazzetta del Mezzogiorno e Manifesto) non bastano.

I siti internet dei giornali furoreggiano ma sono un’altra cosa. Il loro peso e il loro valore pubblicitario sono assai più modesti. I riflessi sui ricavi e di conseguenza sulle prospettive di occupazione e retribuzioni sono negativi.

Per i giornali è urgente un intervento pubblico

Senza un intervento dello Stato sarà morte certa e comunque scadimento al limite della inutilità.

I giornali italiani, con poche eccezioni, non hanno mai goduto di gran buona salute sempre, prima, durante e dopo il Ventennio.

Un anziano ragioniere a Genova ricordava che i giornalisti facevano una bella vita negli anni ‘30 del secolo scorso. Poi i conti del giornale entravano in crisi. “Allora si licenziava un po’ dì fattorini finché arrivavano i soldi da Roma e tutto riprendeva come prima”.

Oggi questo è un po’ più complicato perché sono radicalmente cambiati i parametri ma anche oggi, anzi ancora di più oggi, senza i soldi da Roma i giornali non ce la faranno.

Due importanti interventi dello Stato, nel 1981 e nel 1987, hanno salvato i giornali dalla trentennale crisi postbellica. Seguirono 20 anni di baldoria cui la rivoluzione di internet ha posto fine.

I politici di oggi ci fanno rimpiangere due partiti scomparsi con Mani Pulite: la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista cui si devono comprensione e interventi.

Solo Gasparri e Barachini difendono i giornali

Solo Maurizio Gasparri si sta occupando dei problemi dei giornali e dal suo partito viene una proposta di

Ma da solo un eroe può fare poco: alle Termopili erano almeno 300.