Fare la spesa non è più un gesto automatico. Quando si tratta di scegliere un prodotto come lo yogurt, la quantità di alternative disponibili – tra greci, interi, senza grassi, bio e vegetali – può rendere la scelta tutt’altro che scontata. Ma quali sono davvero i migliori yogurt sugli scaffali dei supermercati italiani?

Altroconsumo ha condotto un’indagine approfondita, analizzando ingredienti, valori nutrizionali, etichette e persino il gusto. Il risultato è una classifica chiara e aggiornata che guida i consumatori nella scelta più consapevole.

Ecco cosa è emerso.

I test di Altroconsumo: come vengono valutati gli yogurt?

L’associazione indipendente dei consumatori ha selezionato oltre 25 yogurt acquistati in forma anonima nei principali supermercati italiani, simulando l’esperienza di un consumatore qualsiasi. Ogni prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite in laboratorio accreditato.

Le valutazioni si sono concentrate su criteri ben precisi:

Qualità nutrizionale (quantità di grassi, zuccheri, proteine)

(quantità di grassi, zuccheri, proteine) Presenza di ingredienti indesiderati

Correttezza dell’etichetta

Controllo microbiologico

Test organolettici (sapore, consistenza, odore)

(sapore, consistenza, odore) Sostenibilità del packaging (in alcuni casi)

A ciascun prodotto è stato assegnato un punteggio finale che rappresenta una media ponderata di tutti questi aspetti. Scopriamo ora la classifica aggiornata 2025 degli yogurt migliori secondo Altroconsumo.

La classifica Altroconsumo: i migliori yogurt in commercio

Di seguito, l’elenco completo dei prodotti valutati, con i relativi punteggi su 100. In cima, alcune sorprese low cost che superano persino le grandi marche.

Mevgal – Extra 0% yogurt greco : voto 76 – È il prodotto che ottiene il punteggio più alto grazie alla qualità degli ingredienti, l’equilibrio nutrizionale e il gusto.

: voto 76 – È il prodotto che ottiene il punteggio più alto grazie alla qualità degli ingredienti, l’equilibrio nutrizionale e il gusto. Milbona (Lidl) – Yogurt greco senza grassi : voto 75 – Ottimo rapporto qualità-prezzo, è una delle scelte più convenienti e salutari.

: voto 75 – Ottimo rapporto qualità-prezzo, è una delle scelte più convenienti e salutari. Arborea – Yogurt bianco intero : voto 70 – Si distingue per semplicità e buon equilibrio tra sapore e ingredienti.

: voto 70 – Si distingue per semplicità e buon equilibrio tra sapore e ingredienti. Granarolo – Gusto di una volta yogurt intero bianco dolce con crema di latte : voto 70 – Cremoso e apprezzato al gusto, ma con zuccheri da tenere sotto controllo.

: voto 70 – Cremoso e apprezzato al gusto, ma con zuccheri da tenere sotto controllo. Sterzing Vipiteno – Yogurt intero bianco : voto 69 – Qualità elevata e ingredienti ben bilanciati.

: voto 69 – Qualità elevata e ingredienti ben bilanciati. Conad – I Cremosi bianco naturale yogurt intero : voto 69 – Buona alternativa tra i marchi della grande distribuzione.

: voto 69 – Buona alternativa tra i marchi della grande distribuzione. Fage – Total 0% grassi : voto 68 – Yogurt greco molto proteico, adatto a diete ipocaloriche.

: voto 68 – Yogurt greco molto proteico, adatto a diete ipocaloriche. Alpiyo – Yogurt di montagna : voto 68 – Naturale, con ingredienti semplici e gusto delicato.

: voto 68 – Naturale, con ingredienti semplici e gusto delicato. Delta (Yomo) – Yogurt greco autentico 0% di grassi : voto 67 – Tra i migliori yogurt greci light.

: voto 67 – Tra i migliori yogurt greci light. Carrefour – Yogurt cremoso bianco dolce : voto 66 – Un’opzione accessibile con buon gusto e consistenza.

: voto 66 – Un’opzione accessibile con buon gusto e consistenza. Alce Nero – Yogurt biologico con latte fieno STG intero bianco : voto 66 – Biologico e certificato, con ingredienti selezionati.

: voto 66 – Biologico e certificato, con ingredienti selezionati. Müller – Passione alla Greca yogurt magro colato bianco naturale : voto 65 – Gusto intenso, ma attenzione agli zuccheri.

: voto 65 – Gusto intenso, ma attenzione agli zuccheri. Zorbas – Yogreco 0% di grassi yogurt greco originale bio : voto 65 – Alternativa biologica e leggera.

: voto 65 – Alternativa biologica e leggera. Granarolo – Yogurt da latte fieno STG bianco naturale : voto 64 – Prodotto certificato e nutrizionalmente valido.

: voto 64 – Prodotto certificato e nutrizionalmente valido. Sterzing Vipiteno – Bio yogurt da latte fieno STG : voto 63 – Una delle migliori opzioni bio.

: voto 63 – Una delle migliori opzioni bio. Fior di Natura Eurospin – Yogurt cremoso alla soia : voto 63 – Alternativa vegetale ben bilanciata.

: voto 63 – Alternativa vegetale ben bilanciata. Valsoia – Yosoy bianco cremoso : voto 63 – Yogurt vegetale cremoso e senza zuccheri aggiunti.

: voto 63 – Yogurt vegetale cremoso e senza zuccheri aggiunti. Bontà Viva – Yogurt intero bianco : voto 60 – Qualità discreta, adatto per chi cerca un prodotto base.

: voto 60 – Qualità discreta, adatto per chi cerca un prodotto base. Mila – Bianco Natur senza zuccheri aggiunti yogurt intero : voto 60 – Buona opzione senza zuccheri, ma non il più gustoso.

: voto 60 – Buona opzione senza zuccheri, ma non il più gustoso. Yomo – Intero bianco naturale : voto 58 – Qualità nella media.

: voto 58 – Qualità nella media. Müller – Bianco naturale senza zuccheri aggiunti : voto 58 – Buona scelta per chi vuole ridurre lo zucchero.

: voto 58 – Buona scelta per chi vuole ridurre lo zucchero. Mila – Yogurt intero bianco Fior di Latte : voto 57 – Cremoso ma non spicca per valori nutrizionali.

: voto 57 – Cremoso ma non spicca per valori nutrizionali. Müller – Bianco crema di yogurt : voto 57 – Sapore ricco, ma contenuto zuccheri e grassi da monitorare.

: voto 57 – Sapore ricco, ma contenuto zuccheri e grassi da monitorare. Esselunga – Equilibrio bianco naturale specialità di soia : voto 57 – Scelta vegetale equilibrata.

: voto 57 – Scelta vegetale equilibrata. Granarolo – Bontà cremosa bianco dolce : voto 56 – Tra i meno convincenti per bilanciamento degli ingredienti.

: voto 56 – Tra i meno convincenti per bilanciamento degli ingredienti. Alpro – Naturale senza zuccheri 100% vegetale: voto 50 – L’unico sotto la sufficienza, penalizzato per qualità nutrizionale e gusto.

I migliori yogurt secondo i test: perché Mevgal e Lidl sono in cima

Mevgal Extra 0% conquista il primo posto con 76 punti, grazie a una formulazione magra, ma bilanciata, ottima anche dal punto di vista organolettico. A seguire, lo yogurt greco 0% di Milbona (Lidl), che stupisce per qualità e prezzo competitivo.

A dimostrazione che un buon yogurt non deve per forza costare tanto o avere un brand altisonante. In entrambi i casi, si tratta di yogurt greci magri ad alto contenuto proteico, con ingredienti semplici e senza zuccheri aggiunti.

Come leggere correttamente le etichette dello yogurt

Altroconsumo sottolinea l’importanza di leggere sempre l’etichetta, evitando di affidarsi solo a scritte come “naturale”, “magro” o “light”. Ecco alcuni elementi chiave da valutare:

Zuccheri aggiunti: meglio sotto i 5 g per 100 g

Grassi saturi: da contenere nei prodotti non greci

Proteine: nei greci dovrebbero superare i 7 g per 100 g

Ingredienti: pochi e semplici (latte, fermenti lattici)

Anche il packaging ha un impatto: confezioni riciclabili, mono-materiale o ridotte sono da preferire per una scelta più sostenibile.