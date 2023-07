Greenway Group aumenta la partecipazione societaria nel Consorzio Scarl

Greenway Group, la holding di partecipazione della famiglia Molinari, ha avviato il percorso di ridefinizione delle quote sociali del Consorzio Servizi & Infrastrutture Scarl, attivo nel settore della manutenzione straordinaria e ammodernamento delle infrastrutture di trasporto.

Già titolare del 5% del Consorzio Servizi & infrastrutture Scarl, l’azienda del ravennate ha rilevato le quote in possesso di Metallurgica Abruzzese, società del gruppo Cavatorta, della Prealux srl di Cologno al Serio, ed una parte delle quote che fanno capo a Edilzeta SpA, portando la propria partecipazione societaria al 10% nella consortile, che si è costituita nel 2018 con l’obiettivo di operare esclusivamente nell’ambito dei servizi di manutenzione autostradale in ambito nazionale.

“L’evoluzione del mercato delle manutenzioni autostradali, soprattutto in Italia, tende ad orientarsi verso una sempre più necessaria attività di monitoraggio delle opere d’arte, con l’obiettivo di programmarne e quantificarne gli investimenti da destinare ai capitoli di straordinaria manutenzione”, afferma il CEO di Greenway Group, Michela Nanni, che prosegue “La rete infrastrutturale di trasporto italiana ha raggiunto, con poche eccezioni, un’età ragguardevole, superiore ai 50 anni, e necessita di urgenti interventi straordinari. Monitorare lo stato di conservazione attuale, immaginare un percorso condiviso con le concessionarie, volto alla loro futura gestione, è l’obiettivo primario emerso in un confronto con NPLUS Italia – conclude Nanni – con cui stiamo immaginando nuove sinergie operative con lo scopo di condividere le rispettive esperienze e relazioni, mettendole a servizio della pubblica utenza, attraverso le Istituzioni preposte e le concessionarie autostradali”.