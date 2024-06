I coralli perdono colore, da rossi a bianchi, effetto del riscaldamento globale. Lungo le coste dall’Australia al Kenya al Messico, molte delle barriere coralline colorate sono diventate di un bianco spettrale in quello che secondo gli scienziati equivale al quarto evento di sbiancamento globale negli ultimi tre decenni.

Secondo gli Stati Uniti, almeno 54 paesi e territori hanno subito uno sbiancamento di massa delle loro barriere coralline dal febbraio 2023, poiché i cambiamenti climatici riscaldano le acque superficiali dell’oceano secondo il Coral Reef Watch della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il principale organismo di monitoraggio della barriera corallina al mondo.

Gloria Dickie e Alison Withers di Reuters spiegano che “lo sbiancamento è innescato da anomalie della temperatura dell’acqua che inducono i coralli a espellere le alghe colorate che vivono nei loro tessuti. Senza l’aiuto delle alghe nel fornire sostanze nutritive ai coralli, i coralli non possono sopravvivere.

Come l’evento di sbiancamento di quest’anno, anche gli ultimi tre – nel 1998, 2010 e 2014-2017 – hanno coinciso con un modello climatico di El Nino, che tipicamente inaugura temperature del mare più calde. Le temperature della superficie del mare nell’ultimo anno hanno infranto i record che venivano mantenuti dal 1979, poiché gli effetti di El Nino sono aggravati dal cambiamento climatico.

I coralli sono invertebrati che vivono in colonie. Le loro secrezioni di carbonato di calcio formano un’impalcatura dura e protettiva che funge da dimora per le alghe unicellulari.

Gli scienziati, scrivono ancora Gloria Dickie e Alison Withers, hanno espresso la preoccupazione che molte delle barriere coralline del mondo non si riprenderanno dallo stress termico intenso e prolungato.

Gli eventi ricorrenti di sbiancamento stanno ribaltando i precedenti modelli scientifici che prevedevano che tra il 70% e il 90% delle barriere coralline del mondo potrebbero andare perdute quando il riscaldamento globale raggiungesse 1,5 gradi Celsius sopra le temperature preindustriali. Ad oggi, il mondo si è riscaldato di circa 1,2 C.

L’evento di sbiancamento globale di quest’anno aggiunge ulteriore peso alle preoccupazioni degli scienziati secondo cui i coralli sono in grave pericolo.

Si stima che le barriere coralline forniscano circa 2,7 trilioni di dollari in beni e servizi ogni anno, con benefici come attrarre turisti, proteggere le comunità costiere dalle mareggiate e sostenere la pesca costiera, secondo una valutazione del 2020 della rete scientifica dell’ICRI.

Con le indagini sullo sbiancamento in corso nell’Oceano Indiano e nel Pacifico, gli esperti della NOAA prevedono che questo evento di sbiancamento globale potrebbe rivelarsi il più esteso mai realizzato finora.

Le barriere coralline dei Caraibi hanno subito uno sbiancamento diffuso lo scorso agosto quando le temperature della superficie del mare costiero oscillavano tra 1° C e 3° C sopra la norma.

I coralli sbiancati possono riprendersi quando le acque si raffreddano, ma alcuni coralli dei Caraibi erano così stressati che continuavano a morire anche quando le temperature scendevano durante l’inverno.

I coralli della Florida sottoposti a shock termici estremi non hanno nemmeno avuto il tempo di sbiancarsi. Sono diventati così stressati che sono semplicemente morti e hanno perso i loro tessuti.

Alla fine dell’estate nell’emisfero australe, a marzo, anche le barriere coralline tropicali del Pacifico e dell’Oceano Indiano hanno cominciato a soffrire.

Un numero record di singole barriere coralline all’interno della Grande Barriera hanno sofferto di stress da calore negli ultimi mesi, e molte stanno ora perdendo colore, ha affermato il biologo corallino Neal Cantin dell’Australian Institute of Marine Sciences. Cantin ha osservato che le ondate di caldo marino stavano registrando circa 2,5°C al di sopra del normale massimo estivo.

Anche le barriere coralline dell’Oceano Indiano al largo del Madagascar, della Tanzania, del Kenya e delle Seychelles hanno subito lo sbiancamento, anche se non così gravemente come nel 2016, grazie a un cambiamento anticipato del monsone di quest’anno che ha portato a condizioni più fresche.