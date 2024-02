Idrogeno per gli autobus di Hong Kong, emissioni zero, 400 km con un rifornimento

Idrogeno per gli autobus di Hong Kong, emissioni zero, 400 km con un rifornimento. Il primo autobus a due piani alimentato a idrogeno di Hong Kong sarà in strada tra un mese. il nuovo veicolo ha appena iniziato un giro di test su strada senza passeggeri. Kenny So, direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico di Hong Kong, Citybus, lo ha definito “un’importante pietra miliare nel nuovo capitolo dell’era dell’idrogeno a Hong Kong”. Lo riferisce Cannix Yau aul South China Morning Post.

L’autobus, che genera zero emissioni, è stato sottoposto a un test completo di 200 km presso il deposito dell’azienda di West Kowloon e ha completato numerose operazioni di rifornimento presso la prima stazione di rifornimento di idrogeno della città.

L’azienda ha inoltre avviato un programma di formazione per ingegneri e autisti di autobus per garantire il funzionamento sicuro sia del veicolo che della stazione di rifornimento, con il primo lotto che ha già completato il corso.Alla fine del 2023, Citybus ha ottenuto dal Dipartimento dei Trasporti il permesso di utilizzare l’autobus alimentato a idrogeno per i servizi di trasporto e ha terminato la costruzione della stazione di rifornimento – un anno dopo che la società ha presentato pubblicamente il veicolo.

L’azienda ha affermato che tali autobus sono più rispettosi dell’ambiente rispetto ai loro omologhi alimentati a diesel, poiché l’idrogeno viene trasformato in elettricità attraverso reazioni chimiche e nel processo emette solo acqua.

Secondo la compagnia, il rifornimento dura circa 10 minuti e consente all’autobus di percorrere fino a 400 km. Citybus ha dichiarato di voler lanciare non meno di cinque autobus e di stabilire una seconda stazione di rifornimento presso il deposito Chong Fu dell’isola di Hong Kong l’anno prossimo.

L’azienda ha affermato che mira a gestire una flotta completa di autobus a emissioni zero entro il 2045, il che la porterebbe cinque anni avanti rispetto all’obiettivo del governo del 2050 di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. Lo scorso ottobre, l’amministratore delegato John Lee Ka-chiu ha dedicato parte del suo discorso politico annuale a chiedere lo sviluppo di infrastrutture per l’idrogeno, in particolare tra i vettori commerciali e di merci pesanti.Towngas, società madre di Citybus, svilupperà una stazione di rifornimento di idrogeno sull’isola di Hong Kong.

Lee ha affermato che il governo inizierà a elaborare una politica nella prima metà di quest’anno, con un lavoro preparatorio per gli emendamenti legislativi riguardanti la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e l’applicazione del combustibile a idrogeno da svolgersi nel primo trimestre del 2025. Secondo i dati ufficiali, i trasporti rappresentano un quinto delle emissioni di carbonio della città. Nell’ambito del budget 2023-24, sono stati stanziati 200 milioni di dollari di Hong Kong (25,6 milioni di dollari) per sostenere le prove di autobus a due piani e veicoli pesanti alimentati con celle a combustibile a idrogeno.