Meteo, le previsioni: l’aria fresca e le perturbazioni scenderanno verso il Centro-Sud

Il maltempo che ieri, martedì 13 luglio, si è abbattuto soprattutto sul Nord Italia in queste ore scenderà al Centro e al Sud. Prima scenderanno le temperature poi, nel weekend, arriveranno piogge e temporali. La perturbazione poi, come fa sapere meteo.it, si stabilizzerà tra il Mare Adriatico e la Penisola Balcanica.

Meteo, le previsioni per oggi

Nuvole, rovesci e temporali al Nord. Alternanza tra sole e nuvole al Centro e nelle Isole. Bel tempo al Sud.

Meteo, le previsioni per giovedì 15 luglio

Alternanza tra sole e nuvole al Nord. Piogge isolate su Alpi e Appenino ligure. Sole nel resto d’Italia.

Meteo, le previsioni per venerdì 16 luglio

Da venerdì, scrive Meteo.it, “la circolazione di aria fresca e instabile si sposterà lentamente verso sud-est; di conseguenza saremo ancora alle prese con condizioni di marcata instabilità al Centro-Nord, mentre nel fine settimana più che altro al Centro-Sud”.

Venerdì nel dettaglio, “sarà una giornata di tempo in prevalenza soleggiato al Sud e sulle Isole, a parte qualche annuvolamento su Campania, Calabria tirrenica e nord della Sardegna. In tutte le altre regioni sarà presente una nuvolosità irregolare e a tratti compatta, accompagnata da piogge e temporali a carattere intermittente, inizialmente al Nord-Est e sulle Alpi, in estensione in giornata a gran parte del Nord e alle zone interne del Centro. Verso sera le precipitazioni tenderanno a insistere su parte del Nord-Est mentre nelle altre regioni andranno ad attenuarsi”.