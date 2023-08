La città di New York cerca di mettere un freno alla produzione di rifiuti non riciclabili e mette al bando posate di plastica e salse in pacchetti monouso per il cibo da asporto.

E’ quanto prevede la legge appena entrata in vigore e ribattezzata ‘Skip the Stuff‘ (‘Lascia perdere le cianfrusaglie’).

Secondo il provvedimento, i ristoranti che fanno il cosiddetto ‘take out’ non dovranno più fornire i suddetti utensili e condimenti a meno che il cliente non li richieda espressamente. In quel caso potrebbe esserci un costo aggiuntivo.

‘Skip the Stuff’ è diventata legge lo scorso gennaio dopo la firma del sindaco Eric Adams. L’obiettivo è quello di ridurre i rifiuti che finiscono in discarica oltre che a tagliare costi non necessari per i ristoranti.

Secondo le statistiche, ogni anno vengono consumate oltre 320 milioni di tonnellate di plastica a livello globale, il 95% della plastica viene usata solo una volta, solo il 14% viene riciclato.