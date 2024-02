Terremoti, un martellante week end, in Italia 20 movimenti tellurici, il più forte, 3,7, a Ricigliano (Sa), alle Hawaii 20 scosse, a Malibu 4,7

Terremoti, un martellante week end. Le due scosse maggiori si sono verificate lontano dai nostri lidi tra venerdì e sabato. Ma in Italia tra sabato 10 e domenica 11 alle 17 sono stati registrati 20 movimenti tellurici.

Le scosse segnalate dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sono state in prevalenza fra Emilia, Umbria e Marche. Spoleto e Langhirano i nomi che ricorrono di più nella lista del sito Ingv. Ld scosse sono state tutte di poco superiori a magnitudo 2, con l’eccezione di una scossa da 3,6 a Langhirano, una da 3,1 in mare nell’Adriatico centrale e con l’eccezione, rispetto al Centro-Nord, di Ricigliano, in provincia di Salerno, dove è stata registrata una scossa di magnitudo 3,9.

Il movimento tellurico è stato piuttosto forte ed immediatamente le testimonianze sono state evidenziate da molti cittadini che hanno condiviso sui social la nitidezza di questo ennesimo movimento che inizia a preoccupare.

La scossa di terremoto che ha avuto come epicentro la cittadina di Ricigliano, è stata avvertita distintamente anche a Potenza e nei comuni lucani al confine con la Campania.

Al momento non si registrano danni a cose e persone. Nella stessa zona, alle ore 9.23 del 28 gennaio scorso, era stata dai sismografi dell’Ingv una scossa di magnitudo 3.8.

Diversi i cittadini hanno avvertito il terremoto anche nella Valle del Sele, situata tra le province di Avellino e Salerno, e non solo.

Ben più forti le scosse di terremoto verificatesi in tre diversi e lontani angoli del mondo, alle Hawaii, a Malibu in California e nelle Filippine a Mindanao.

Di magnitudo 5,7 la scossa avvertita a Hawaiian Ocean View e PAhala nelle isole Hawaii, Stati Uniti, di poco inferiore quella di Mindanao, nelle Filippine (5,6), mentre di magnitudo 4,7 quella di Malibu, località rinomata per le spiagge e leville dei divi, avvertita in tutta la California del sud.

Nelle Hawaii è un continuo terremoto: se ne sono verificati 7.321 negli ultimi 365 giorni, 39 nelle ultime 24 ore, 20 nella sola giornata di domenica.