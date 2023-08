Perché visitare la Calabria: tra arte, bellezza e cultura

Situata tra due mari cristallini nel sud Italia, la Calabria è considerata una delle perle del Mediterraneo. Qui, antiche tradizioni, colori brillanti e una cultura radicata in una storia millenaria si fondono per creare un’identità vibrante, autentica e vivace.

Nonostante la sua ricchezza artistica e culturale, la regione offre un’esperienza di viaggio più autentica e intima, lontano dalle affollate mete turistiche. Scopri gli elementi distintivi della Calabria: un mosaico di racconti antichi e visione moderna, che racchiude testimonianze autentiche di storia e di popolazioni straordinarie.

Il litorale Calabrese, tra terra e mare

Dalle montagne imponenti del Parco Nazionale della Sila ai paesaggi lunari dell’Aspromonte, ogni angolo della Calabria richiama i visitatori appassionati, regalando un incredibile territorio da esplorare.

Il mare cristallino che bagna le coste calabresi è uno spettacolo naturale che lascia senza fiato, tra distese desertiche e scogliere che si affacciano sul blu intenso del Mediterraneo. Immersi in questa cornice suggestiva, è possibile rilassarsi al sole, fare lunghe passeggiate sulla battigia o praticare sport acquatici. Le località balneari calabresi più note, come Tropea, Capo Vaticano e Isola di Capo Rizzuto, sono scelte di alta qualità per una vacanza indimenticabile.

Lungo la Costa Viola, le scogliere a strapiombo sul mare offrono viste incredibili, mentre le spiagge bianche della Costa degli Dei invitano al relax. Ogni cammino, ogni sentiero, racconta una storia di bellezza immortale.

Arte e Siti UNESCO in Calabria

La Calabria si distingue tra le regioni italiane per la ricchezza di siti culturali, archeologici e naturali di fama internazionale. Dalle tracce dell’antica Magna Grecia, alle chiese bizantine, dai castelli normanni alle costruzioni borboniche, sono ben 6 i siti e beni immateriali definiti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Uno dei simboli della regione, e anche delle opere storiche più apprezzate a livello mondiale, sono i Bronzi di Riace. Queste due straordinarie statue del V secolo a.C., scoperte casualmente nel Mar Ionio nel 1972, sono il simbolo dell’amore per l’arte che si fonde con la storia di questa terra.

Borghi e feste popolari: un viaggio nella cultura calabrese

Esplorare la Calabria significa anche immergersi in una cultura ricca e colorata. Ogni paese, ogni città, ogni borgo conserva le tracce delle civiltà che si sono avvicendate: dai Greci ai Romani, dai Bizantini ai Normanni. Queste contaminazioni hanno contribuito a creare una cultura unica, fatta di tradizioni popolari, musica e danze che rendono la regione una terra vibrante di vita.

Ogni anno, centinaia di visitatori si radunano per partecipare a eventi come la “Varia di Palmi”, una processione sacra che si tiene ad agosto, o il “Carnevale di Scilla”, un’esplosione di allegria e maschere che anima le strade del borgo.

Proprio i pittoreschi borghi calabresi, tra il mare e l’entroterra, sono autentiche perle di storia e tradizione. Le stradine lastricate, le case in pietra e gli scorci panoramici regalano un’atmosfera suggestiva che riporta indietro nel tempo.

I classici della gastronomia calabrese

La Calabria è rinomata per la sua cucina gustosa e genuina. Dalla ‘nduja, un salame piccante dal sapore intenso, alla famosa cipolla rossa di Tropea, le specialità calabresi soddisfano ogni palato. Inoltre, non si può dimenticare la rinomata produzione di vini, come il Cirò e il Greco di Bianco, che accompagnano degnamente ogni piatto prelibato.