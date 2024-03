2019 2022 2024 Lega 34,3 8,8 8,2 Pd 22,7 19,04 19 M5s 17,1 15,43 17,4 FI 8,8 8,11 8,2 FdI 6,4 25,98 27 +Europa 3,1 2,83 2,6 Verdi 2,3 2,83 4,1 Sinistra 1,8 con verdi con verdi totale 96,5 83,02 86,5

Elezioni europee di giugno, il primo sondaggio è di Ipsos e fotografa cambiamenti e stabilità fra i partiti in Italia nell’arco d un lustro o quinquennioo 5 anni. Sono messi a confronto i risultati elettorali delle europee del 2019, delle politiche del 2022 e del sondqggio Ipsos. Ribaltamento a destra, stabilità a sinistra, miracolo Forza Italia.

La tabella è fatta artigianalmente, i totali delle tre colonnine non sono omogenei perché sono stati riportati solo i dati relativi ai maggiori schieramenti, quelli che hanno ottenuto alle europee del 2019 più del 3% dei voti.

Fanno impressione il tracollo della Lega, dal 34 all’8 per cento, e il balzo di Fratelli d’Italia, dal 6 al 27%. Conforta la tenuta di Forza Italia: li davano per morti, lo stesso Berlusconi, apres moi le deluge, si aspettava un’opa di Salvini. Invece Berlusconi è passato a miglior vita e il partito, liberato dall’ombra del partito azienda, grazie alla capacità e alla tenacia del segretario Antonio Tajani e di combattenti come Maurizio Gasparri, ha saèuto rigenerarsi ponendosi come valido caposaldo centrista. con Renzi e Calenda quasi raddoppier ebbe ma mettersi in casa quei due sarebbe un suicidio.

A sinistra le cose non vanno poi tanto male, stando al sondaggio. I grillini addirittura salgono e il Pd, in calo sulle euroee del 2019, tiene decorosamente rispetto alle poltiche del 2022.

Il sondaggio conferma che i risultati in Sardegna e Abruzzo erano da prendere con beneficio d’inventario, come peraltro sono daguardare sempre con cautela i sondaggi, che pretendono di estrapolare da due-tremila telefonate gli umoni di 40 milioni di potenziali votanti. L’errore statistico è sempre in agguato.

I dati Ipsos, peraltro, sono in linea con il trend degli ultimi sondaggi riportati sotto.

